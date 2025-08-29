x

Noche de terror en Cali: ataque con fusil a camioneta de alta gama deja un muerto y varios heridos

Los hechos ocurrieron en el oriente de la capital del Valle. Ya estaría identificada por parte de las autoridades la persona dueña de la camioneta atacada.

    Ataque a camioneta en el oriente de Cali dejó una persona muerta y varios heridos. Fotos: Captura videos redes sociales
    Así quedó la camioneta Toyota Prado luego de que, al parecer, fusiles perforaran el vehículo. Foto: Redes sociales
El Colombiano
hace 34 minutos
Una noche violenta vivió Cali este jueves 28 de agosto, pues una balacera en el oriente de la ciudad generó temor entre sus habitantes. En el hecho estuvieron involucrados vehículos de alta gama y armas de alto calibre.

Los hechos sucedieron después de las 7 de la noche en la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 39, donde, de acuerdo con versiones de testigos recogidas por medios locales, una camioneta Toyota blindada fue interceptada por dos motocicletas de alta gama, desde donde se hicieron varios disparos contra el conductor y el pasajero del vehículo.

Lea también: Exclusivo | Ganadero asesinado en parqueadero de La Alpujarra estuvo encarcelado en Estados Unidos

A pesar de que la camioneta estaba blindada, la ráfaga de disparos provenientes de fusiles logró perforar el vehículo y generar daños en quienes estaban al interior del automotor. Las motos de los atacantes, según testigos, estaban con placas cubiertas y eran tipo DR-650.

“La Policía Metropolitana a través de la Policía Judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación de un incidente sucedido en las últimas horas en el sector de El Vallado. Esperamos tener resultados muy pronto sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente”, declaró el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Las autoridades confirmaron que en el lugar se presentaron varios heridos, los cuales fueron trasladados a centros asistenciales para su atención. Uno de ellos murió en uno de los hospitales debido a la gravedad de las heridas.

¿Quién es la propietaria de la camioneta atacada?

La Toyota Prado modelo 2020 con blindaje número 4 corresponde a una mujer que aparece en registros del Sisbén de la Comuna 13 de la capital del Valle, así lo dio a conocer el diario El Tiempo citando a fuentes policiales.

La camioneta habría sido adquirida en el mes de mayo. Estaba registrada en Cali, pero este se trasladó a Sabaneta, Antioquia, donde se habría adelantado el proceso de blindaje.

La persona dueña del vehículo no registra con antecedentes, por lo que se está averiguando, según el medio citado, si había amenazas en su contra o si se trataría de un caso de placas clonadas.

Así quedó la camioneta Toyota Prado luego de que, al parecer, fusiles perforaran el vehículo. Foto: Redes sociales

Este ataque se da una semana después de que Cali viviera momentos de terror luego de un atentado cerca a la base aérea militar Marco Fidel Suárez. En los primeros 7 meses del año se han registrado 574 homicidios en la capital valluna, según datos de la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

Sigan leyendo: Un mal comentario de un hombre en medio de tragos acabó con 449 días sin asesinatos en Sabaneta, Antioquia

