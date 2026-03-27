Así fue la despedida a Santiago Castrillón, jugador de Millonarios que enluta al fútbol colombiano

El fútbol colombiano atraviesa días de luto tras la muerte de Santiago Castrillón Gómez, jugador de la categoría Sub-20 de Millonarios, quien falleció en Bogotá luego de permanecer hospitalizado varios días. El joven se desmayó en pleno partido el pasado sábado, durante el clásico ante Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20, lo que encendió las alertas en el entorno deportivo.
Tras el incidente, fue trasladado inicialmente a la Clínica La Colina y posteriormente a la Fundación Cardioinfantil, donde se confirmó su fallecimiento. Su caso generó conmoción no solo en el club, sino en distintos sectores del fútbol colombiano, donde era considerado una de las proyecciones más cercanas a llegar al equipo profesional.
Entérese: Dolor en el fútbol: murió Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, tras un desmayo