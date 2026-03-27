Así fue la despedida a Santiago Castrillón, jugador de Millonarios que enluta al fútbol colombiano

El fútbol colombiano atraviesa días de luto tras la muerte de Santiago Castrillón Gómez, jugador de la categoría Sub-20 de Millonarios, quien falleció en Bogotá luego de permanecer hospitalizado varios días. El joven se desmayó en pleno partido el pasado sábado, durante el clásico ante Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20, lo que encendió las alertas en el entorno deportivo. Tras el incidente, fue trasladado inicialmente a la Clínica La Colina y posteriormente a la Fundación Cardioinfantil, donde se confirmó su fallecimiento. Su caso generó conmoción no solo en el club, sino en distintos sectores del fútbol colombiano, donde era considerado una de las proyecciones más cercanas a llegar al equipo profesional. Entérese: Dolor en el fútbol: murió Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, tras un desmayo

Castrillón había llegado a Bogotá desde muy joven para formarse como futbolista. Con apenas 13 años dejó Floridablanca, Santander, con la expectativa de consolidar su carrera en Millonarios, equipo en el que ya entrenaba con el plantel principal y donde comenzaba a construir un lugar. Las muestras de solidaridad no tardaron en aparecer. Durante el fin de semana, el capitán David Mackalister Silva evitó celebrar un gol en señal de respeto, mientras que Andrés Llinás le dedicó una anotación en medio del momento crítico que atravesaba el jugador. El club, por su parte, confirmó el fallecimiento el lunes y brindó acompañamiento a la familia.

En Bogotá, compañeros, directivos y allegados participaron en una ceremonia religiosa en la parroquia Santa Clara de Asís. A la eucaristía asistieron jugadores del primer equipo como Radamel Falcao García y Diego Novoa, además de integrantes del equipo femenino, divisiones menores y el presidente Enrique Camacho. El cuerpo del futbolista fue trasladado a su tierra natal. En Floridablanca, familiares, amigos y miembros del entorno deportivo lo recibieron en medio de un ambiente de recogimiento, tras una espera de cinco días marcada por trámites en Medicina Legal. Lea también: Real Madrid envió sentido mensaje por la muerte de Santiago Castrillón, canterano de Millonarios Las exequias se realizaron en el Parque Memorial Tierra Santa, donde se llevó a cabo una sentida despedida. “Vamos a despedir a Santiago como a él le gustaba en familia, unidos, siempre acompañados de la gracia de Dios”, expresó su abuela, Nancy Rodríguez en la entrevista concedida a Noticias RCN. En otra declaración, añadió “Santiaguito por fin descanse en paz”.

A la ceremonia asistieron también jugadores y miembros de Águilas Santander, así como personas cercanas al proceso deportivo del joven. El acto estuvo acompañado por una eucaristía y por diversas muestras de afecto hacia su familia.

Foto: tomada de X @metropolitano_X

Aficionados y allegados acompañaron el último adiós. Durante el velorio y las honras fúnebres, varias personas llegaron con fotografías, camisetas y flores para rendir homenaje al futbolista, cuya muerte deja un vacío en su entorno cercano y en el proceso formativo del club capitalino. Conozca: “Se nos desplomó la vida”: el desgarrador testimonio del padre de Santiago Castrillón, jugador fallecido de Millonarios

El coordinador de Millonarios, Édgar Moreno, destacó en entrevista a medios nacionales el perfil humano y deportivo del jugador, y aseguró: “Él verdaderamente fue una persona que nunca nos dio un problema... nada, de trago. Fue una persona muy íntegra, muy piadoso”. También subrayó el lugar que ocupaba dentro del club “Realmente era una de las perlas como persona que tenía Millonarios”. En lo deportivo, agregó que “a pesar de la corta edad, tuvo lo que cualquier niño soñaba”, y que incluso pudo “estar en Millonarios, entrenar con Falcao”. Finalmente, se refirió a su partida “entregarlo a Dios con el dolor que tenemos, pero con la alegría de que Dios lo tenga en su gloria”.