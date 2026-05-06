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Ataque con drones en la base militar de Morales, Cauca, dejó a cinco uniformados heridos

El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, golpeó simultáneamente la estación de Policía y la base militar del municipio, obligando a la población civil a buscar refugio.

  • Una ofensiva con explosivos lanzados desde drones dejó este miércoles cuatro soldados y un suboficial heridos en Morales, Cauca. FOTO: Redes sociales
    Una ofensiva con explosivos lanzados desde drones dejó este miércoles cuatro soldados y un suboficial heridos en Morales, Cauca. FOTO: Redes sociales
El Colombiano
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hace 39 minutos
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En una nueva escalada de violencia dirigida presuntamente por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, la fuerza pública fue blanco de ataques coordinados en el municipio de Morales, Cauca, en la tarde de este miércoles 6 de mayo.

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El balance preliminar emitido por parte de las autoridades confirmó que cinco uniformados resultaron heridos tras el uso de tecnología aérea no tripulada (o drones), para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones oficiales.

Emboscada aérea en Morales, Cauca: respuesta médica y operativa

La tarde se tornó caótica cuando la estación de Policía de Morales y la base militar de la zona rural fueron hostigadas simultáneamente. El ataque más crítico se registró en el casco urbano, donde los drones cargados con explosivos detonaron en pleno centro del municipio.

Los ciudadanos se vieron obligados a buscar refugio inmediato ante la caída de proyectiles desde el aire. Según el reporte oficial, cuatro soldados profesionales y un suboficial sufrieron heridas provocadas por esquirlas durante las detonaciones.

Tras el impacto, los cinco militares heridos recibieron los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate del Ejército Nacional. Se espera su pronta evacuación de la zona para que reciban atención médica especializada en centros asistenciales de mayor complejidad.

Ante la gravedad de los hechos, la institución militar reforzó su presencia en el área.“El Ejército mantiene el despliegue operacional en la zona con el propósito de restablecer las condiciones de seguridad y proteger a la población civil, en el marco de operaciones orientadas a contrarrestar acciones terroristas”, indicó la Tercera División del Ejército a través de su cuenta oficial en la red social X.

No solo en Morales: los hostigamientos en Suárez

La ofensiva de las disidencias no se limitó a Morales. De manera simultánea, la fuerza pública en el municipio de Suárez también fue atacada mediante el uso de drones.

A diferencia de lo ocurrido en Morales, este evento no dejó uniformados ni civiles lesionados, aunque generó una alta tensión en la comunidad. Horas antes de estos bombardeos, las autoridades en Suárez ya habían atendido una emergencia tras el hallazgo de un cilindro abandonado en la zona urbana.

Según las autoridades, expertos en antiexplosivos verificaron el artefacto y lograron descartar la amenaza, logrando asegurar el perímetro poco antes de que se desatara la oleada de ataques en el resto del departamento.

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