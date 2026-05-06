Ataque con drones en la base militar de Morales, Cauca, dejó a cinco uniformados heridos

En una nueva escalada de violencia dirigida presuntamente por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, la fuerza pública fue blanco de ataques coordinados en el municipio de Morales, Cauca, en la tarde de este miércoles 6 de mayo.
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El balance preliminar emitido por parte de las autoridades confirmó que cinco uniformados resultaron heridos tras el uso de tecnología aérea no tripulada (o drones), para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones oficiales.