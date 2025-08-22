Más de 18 horas demoró la evacuación de las víctimas del ataque de Amalfi; “muchísimo tiempo y ahora tenemos que hablar de 13 muertos”

Con lágrimas en los ojos, el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, se lamentó en la mañana de este viernes de la demora que hubo para efectuar el rescate de las víctimas del ataque que deja ya once personas fallecidas y dos heridas tras el colapso de un helicóptero de la Policía en Amalfi, nordeste antioqueño.

A esa tardanza atribuye en parte el aumento en la magnitud de la tragedia el alto funcionario, quien además es general en retiro y dirigió la Policía de Carabineros, la división que se encarga de hacer operaciones en el ámbito rural en el país para mantener el orden.

Ya en la noche del mismo jueves el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había señalado que era “inexplicable por qué siete horas después no ha llegado la fuerza al territorio”.

Algunas versiones indicaron que aunque a la zona del impacto trataron de ingresar aeronaves para hacer la evacuación, habrían sido recibidos con ráfagas de fusil. Rendón adujo que si bien es evidente que se presentaban riesgos, había que asumirlos porque estaba en juego la vida de los sobrevivientes.

Según Martínez, el golpe de las disidencias de las Farc en la vereda Los Toros, en el límite entre Amalfi y Anorí, en el que habrían utilizado tatucos -y según versiones también un drone- se produjo hacia las 11:30 a.m. del 21 de agosto y solo al amanecer de este viernes habrían evacuado a los heridos y muertos. Eso quiere decir que habrían transcurrido entre dieciocho horas y media y diecinueve horas.

Los primeros doce uniformados fallecidos en el atentado fueron identificados como el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto), el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras, quien era el comandante en la aeronave impactada; el subintendente José Camacho Aldana y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza, Juan José Guzmán Duarte, Michael Stiven Aztaiza Ortiz y Richard Duván Lagos Calvache. Luego, en la mañana de este 22 de agosto se confirmó que, producto de las heridas que sufrió, también murió en las últimas horas el capitán Francisco Merchán.

“Fue a las seis o seis y pico. Pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo y ahora tenemos que hablar de 13 muertos. Eran seis muertos y siete heridos, es decir que siete hombres más se fueron muriendo poco a poco, y eso duele, eso duele. Entonces, uno dice: aquí dónde está la capacidad del Estado, o la voluntad del Estado”, apuntó.

A la vez, Martínez criticó la dilación de este operativo, toda vez que, según dijo, no se trata de una zona boscosa y se preguntó: si acaso era peligrosa, por qué habían programado una erradicación allí con los uniformados. “Aquí hay una falta de capacidad del Estado, o hay una falta de voluntad”, recalcó.

De hecho, recordó que desde el 4 de junio le habían enviado una comunicación al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidiéndole que reforzara la presencia militar en esta zona del nordeste antioqueño, pues habían ocurrido hechos como el secuestro de un presidente de acción comunal y varios enfrentamientos armados entre el frente 36 de las disidencias en alianza con el ELN y el Clan del Golfo.