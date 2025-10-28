x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Mineiro avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Independiente del Valle

Este jueves, en juego que comenzará a las 5:00 p.m., se conocerá el otro equipo que luchará por el título. La otra semifinal la disputarán Lanús-Universidad de Chile.

  • Los jugadores de Mineiro buscarán su primer título internacional. Ya fueron subcampeones de Libertadores, en 2024, luego de caer ante Flamengo. FOTO: GETTY
    Los jugadores de Mineiro buscarán su primer título internacional. Ya fueron subcampeones de Libertadores, en 2024, luego de caer ante Flamengo. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El Atlético Mineiro venció este martes 3-1 al Independiente del Valle y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.

Lea: Águilas venció a Envigado y se aferra al sueño de los cuadrangulares. Vea el agónico gol

Los goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras empate 1-1 la semana pasada en la ida.

El argentino Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano en el minuto 63.

Universitad de Chile y Lanús definirán su eliminatoria el jueves en Buenos Aires, después de igualar 2-2 en Santiago la semana pasada.

Siga leyendo: Video | Jugadores de Independiente del Valle se burlan de Dayro Moreno tras la eliminación del Once Caldas en la Sudamericana

