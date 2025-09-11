Atmos tiene más de 150 vacantes en Colombia en administración, oficina y ventas, ¿cómo postularse?

La marca de Atmos, perteneciente al Grupo Pash, busca reforzar su equipo de trabajo en Colombia y, por ende, ofrece más de 150 vacantes en varias ciudades del país. Si tiene experiencia en administración, oficina o ventas, esta puede ser su oportunidad para ingresar a una empresa en crecimiento.
De acuerdo con la compañía, 47 de las vacantes son requeridas con urgencia, lo que significa procesos de selección ágiles para quienes se postulen a tiempo.
