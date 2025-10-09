En vivo | Tercer día de audiencia contra Misael Cadavid y otros por contratos entre Área Metropolitana y bomberos de Itagüí

A las 8:04 a.m. de este jueves, 9 de octubre, comenzó la audiencia donde se decidirá si el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, así como otras dos personas más continuarán en libertad o tras las rejas mientras se avanza en el proceso penal por presunta corrupción en la firma y ejecución de seis contratos por casi 18.000 millones con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cadavid, al igual que el exjefe de los bomberos de Itagüí, Elkin González, y la funcionaria del Área, yaneth Rúa, fueron capturados el martes pasado debido a su presunta participación en los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

El mismo martes fue legalizada la captura e imputación de cargos y desde el miércoles se debate si se aprueba la petición de la Fiscalía de cobijar a los indiciados con medida de aseguramiento intramural.

Entre las pruebas aportadas en estos días por el fiscal del caso hay audios y otros documentos que mostrarían cómo funcionaba el entramado corrupto entre las dos entidades para apropiarse de los recursos públicos.

En la sesión del miércoles, el abogado del Área, Majer Nayi Abushihab, pidió pista por considerar que tiene otros elementos para reforzar esa solicitud.