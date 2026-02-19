¿Bajarán los tiquetes en 2026, tras caída del dólar y petróleo? Esto dicen ALTA e IATA

La caída del dólar y un petróleo más barato podrían aliviar los costos operativos de las aerolíneas en América Latina y el Caribe en 2026.
Sin embargo, ese respiro financiero no significa, necesariamente, que los pasajeros paguen menos por sus tiquetes aéreos.
Eso lo indicaron la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que en conversación con Blomberg coincidieron en que el precio final del pasaje depende de múltiples variables, muchas de ellas fuera del control directo de las aerolíneas.
De hecho, en América Latina cerca del 30% del precio del tiquete está determinado por factores externos a las aerolíneas, como impuestos, tasas aeroportuarias y regulaciones.
Es decir, una parte importante de lo que paga el viajero no entra a las compañías, sino que va a gobiernos y operadores aeroportuarios.
