Bancolombia anunció tasas especiales para compra de vivienda con hasta $5 billones en financiación para afectados por el terremoto

Bancolombia dio a conocer una serie de tasas especiales para créditos y compras de vivienda, dirigidas a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Esto incluye un paquete de más de $5 billones en nuevas financiaciones para acompañar a familias, empresas y entidades territoriales de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Las medidas incluyen créditos de vivienda al 8% efectivo anual, consumo y microcrédito al 10%, y líneas empresariales y territoriales con condiciones especiales.
Las medidas estarán disponibles para personas y organizaciones de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Suroeste antioqueño, Cauca y Tolima.
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