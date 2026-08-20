Bancolombia anunció tasas especiales para compra de vivienda con hasta $5 billones en financiación para afectados por el terremoto

Bancolombia dio a conocer una serie de tasas especiales para créditos y compras de vivienda, dirigidas a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esto incluye un paquete de más de $5 billones en nuevas financiaciones para acompañar a familias, empresas y entidades territoriales de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Las medidas incluyen créditos de vivienda al 8% efectivo anual, consumo y microcrédito al 10%, y líneas empresariales y territoriales con condiciones especiales. Las medidas estarán disponibles para personas y organizaciones de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Suroeste antioqueño, Cauca y Tolima. Le puede interesar: Fundación Bancolombia recauda más de $6.600 millones para atender emergencia tras el terremoto

Vivienda al 8% durante toda la vida del crédito

Una de las principales medidas es la nueva financiación para vivienda nueva o usada, urbana o rural, mediante crédito hipotecario y leasing habitacional. También se podrán financiar remodelaciones mediante créditos hipotecarios. La tasa será de 8% efectivo anual durante toda la vida del crédito, para viviendas VIP, VIS y No VIS. La entidad estima que esta medida podría beneficiar a cerca de 7.000 familias. Los créditos desembolsados bajo esta condición aplicarán desde el 25 de agosto. Bancolombia señala que la tasa representa una reducción frente al nivel actual, cercano al 14%. Lea más: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

Créditos de consumo y microcréditos al 10%

El banco también redujo a 10% efectivo anual la tasa para nuevos créditos de consumo destinados a las personas de las zonas afectadas. Los trabajadores independientes también podrán acceder a microcréditos nuevos al 10% EA, que podrán utilizarse para capital de trabajo, recuperación de operaciones, reposición de inventarios y fortalecimiento del flujo de caja. Según Bancolombia, estas medidas podrían beneficiar a más de 13.000 personas.

Empresas podrán acceder a créditos a IBR + 0%

Para las empresas afectadas, Bancolombia habilitó una línea de financiación para apoyar la continuidad y recuperación de sus operaciones. Los recursos podrán utilizarse para capital de trabajo, reposición de inventarios y fortalecimiento del flujo de caja. Las empresas clientes podrán acceder a financiación con una tasa de IBR + 0%, es decir, sin margen adicional del banco, y con plazos de hasta 36 meses. La entidad estima que esta línea podría apoyar la recuperación de hasta 13.500 empresas.

Municipios y departamentos también tendrán financiación

Bancolombia también habilitó una línea dirigida a municipios, departamentos y entidades descentralizadas de las zonas afectadas. La financiación tendrá una tasa de IBR + 0%, plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses. Los recursos podrán destinarse a proyectos e inversiones relacionados con educación, salud, movilidad e infraestructura, además de las necesidades derivadas de la emergencia. Conozca también: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

Fundación Bancolombia ha recaudado más de $8.300 millones

A las medidas de financiación se suma el trabajo de la Fundación Bancolombia. La campaña #UnidosPorColombia ha recaudado más de 44.000 donaciones, realizadas por empleados, clientes, empresas y ciudadanos, por un valor superior a $8.300 millones. Estos recursos han sido destinados a necesidades de salud, alimentación, atención hospitalaria y procesos de vivienda y recuperación en departamentos afectados por el terremoto. “La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos”, afirmó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien señaló que la entidad busca contribuir a la recuperación de hogares, empresas y territorios mediante estas soluciones de financiación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: