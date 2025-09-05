x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La biodiversidad enfrenta amenazas, pero no una extinción masiva según nuevo estudio

Un análisis de más de 22.000 géneros de plantas y animales muestra que solo el 0,5 % se ha extinguido desde 1500, lo que indica que aún no enfrentamos una extinción masiva pese a las amenazas actuales a la biodiversidad.

  • Emú de Tasmania, especie extinta. IMAGEN Europa Press
    Emú de Tasmania, especie extinta. IMAGEN Europa Press
  • La biodiversidad enfrenta amenazas, pero no una extinción masiva según nuevo estudio
Europa Press
hace 1 hora
bookmark

Cientos de especies se han extinguido en los últimos siglos, pero las pérdidas son pocas entre los niveles de clasificación más grandes, lo que significa que aún no estamos presenciando una extinción masiva.

Entérese de más: Extinciones masivas en la Tierra pudieron ser causadas por supernovas cercanas, según estudio

Es la conclusión de un estudio conjunto de la Universidad de Harvard y la Universidad de Arizona publicado en PLOS Biología.

La crisis moderna de la biodiversidad se ha comparado con extinciones masivas pasadas, con cientos de especies extintas y muchas más en peligro de extinción en los últimos siglos. Sin embargo, las grandes extinciones a lo largo de la historia de la Tierra se han caracterizado no solo por la pérdida de especies, sino también de grupos taxonómicos superiores, como géneros y familias, que representan una mayor pérdida de diversidad y función ecológica.

En este estudio, los autores revisan datos de más de 22.000 géneros de plantas y animales evaluados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para cuantificar la gravedad de las extinciones modernas de alto nivel.

102 extinciones de género desde 1500, un 0,5%

El análisis identificó 102 extinciones de género conocidas desde el año 1500, lo que representa menos del 0,5% de los géneros evaluados. Estas extinciones no se distribuyeron uniformemente en el tiempo ni en el espacio; casi la mitad se produjeron en aves y mamíferos, más de tres cuartas partes fueron endémicas de islas, y las tasas de extinción más altas se registraron a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos hallazgos sugieren que las tasas de extinción modernas se mantienen relativamente bajas a nivel de género y que, a diferencia de algunos estudios previos, no han aumentado durante el último siglo.

Esta tendencia difiere de las extinciones masivas del pasado de la Tierra, lo que podría limitar la relevancia de las extinciones antiguas para los problemas ecológicos actuales. Los autores enfatizan que estos resultados no disminuyen la gravedad de las amenazas a la biodiversidad moderna y recalcan la importancia de una evaluación exhaustiva y precisa de la escala de la extinción para prevenir mayores pérdidas.

https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/extincion-masiva-de-especies-FC10747165

John Wiens, de la Universidad de Arizona, expone: "Un estudio reciente sugirió que las extinciones de géneros animales se están acelerando rápidamente y que estas extinciones ponen en peligro la supervivencia humana. En cambio, descubrimos que las extinciones de géneros son muy poco frecuentes en plantas y animales, que se producen principalmente en géneros que se encuentran solo en islas, y que, de hecho, estas extinciones se ralentizaron en los últimos 100 años en lugar de acelerarse rápidamente".

Wiens añade: "Nunca hubo evidencia de que estas extinciones, que alcanzaron su punto máximo hace unos 100 años y ocurrieron principalmente en islas aisladas, pongan en peligro la supervivencia humana. Argumentamos que la razón por la que deben detenerse las extinciones futuras no es porque amenacen a los humanos, sino porque es moralmente incorrecto que los humanos provoquen la extinción de otras especies".

La biodiversidad enfrenta amenazas, pero no una extinción masiva según nuevo estudio

Le puede interesar: ¿Se vive una sexta extinción masiva acelerada?

Por su parte, Kristen Saban, de la Universidad de Harvard, reflexiona: “Ahora más que nunca, dada la desconfianza generalizada en la ciencia, es importante que realicemos investigaciones de conservación con cuidado y las presentamos con precisión”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida