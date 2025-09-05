La biodiversidad enfrenta amenazas, pero no una extinción masiva según nuevo estudio

Cientos de especies se han extinguido en los últimos siglos, pero las pérdidas son pocas entre los niveles de clasificación más grandes, lo que significa que aún no estamos presenciando una extinción masiva.

Es la conclusión de un estudio conjunto de la Universidad de Harvard y la Universidad de Arizona publicado en PLOS Biología.

La crisis moderna de la biodiversidad se ha comparado con extinciones masivas pasadas, con cientos de especies extintas y muchas más en peligro de extinción en los últimos siglos. Sin embargo, las grandes extinciones a lo largo de la historia de la Tierra se han caracterizado no solo por la pérdida de especies, sino también de grupos taxonómicos superiores, como géneros y familias, que representan una mayor pérdida de diversidad y función ecológica.

En este estudio, los autores revisan datos de más de 22.000 géneros de plantas y animales evaluados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para cuantificar la gravedad de las extinciones modernas de alto nivel.