Brayan León, exjugador del DIM, es el futbolista más valioso de la Liga Profesional de Sudáfrica

El Observatorio de Fútbol CIES, entidad especializada en este deporte, reveló este jueves 8 de octubre su más reciente informe sobre los futbolistas con mayor valor estimado de mercado en la South African Premiership, liga profesional de Sudáfrica. Este importante escalafón en el fútbol profesional africano lo encabeza el delantero colombiano Brayan León Muñiz, de 25 años, exjugador del Independiente Medellín, Junior y Deportivo Pereira, cotizado en 7.53 millones de euros. Le puede interesar: 60 lesionados en la fecha FIFA golpean fuerte a las grandes ligas del fútbol europeo

Brayan León es el goleador del Mamelodi Sundowns del fútbol profesional de Sudáfrica. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.

El reporte estadístico sitúa al ariete del Mamelodi Sundowns ampliamente por encima de sus perseguidores. En el ranking destacan sus compañeros Teboho Mokoena, valorado en 4.12 millones de euros, y Khulumani Ndamane, con 3.98 millones de euros. Siga leyendo: Juan Manuel Rengifo es el futbolista más valorizado del FPC; ¿cuál es el más valioso de cada club de la Liga Betplay?

Un arranque arrollador en África: El recorrido del atacante cartagenero

Desde su llegada al balompié sudafricano, León ha demostrado un rendimiento sobresaliente en la zona de ataque. Durante su primera etapa con los Brazilians, registra un total de 23 partidos disputados, 15 goles convertidos y 2 asistencias registradas.

En la liga local, el atacante ha sido pieza clave para mantener al Mamelodi Sundowns en lo más alto de la tabla de posiciones. Además, se consagró campeón continental al conquistar la CAF Champions League. Nacido en Turbaco, Bolívar, el 19 de octubre de 2000, León inició su trayectoria profesional en las divisiones menores del Deportivo Pereira, club con el que debutó e hizo historia al coronarse campeón de la Liga BetPlay. Posteriormente, tuvo un breve paso por el Junior de Barranquilla antes de consolidarse en Independiente Medellín.

CIES confirma la hegemonía del Mamelodi en este ranking

En el conjunto antioqueño disputó torneos locales e internacionales antes de dar el salto al fútbol del exterior. Su traspaso al Mamelodi Sundowns representó una de las transacciones más relevantes para un futbolista colombiano con destino al continente africano. El informe del CIES refleja un marcado dominio del Mamelodi Sundowns en la liga sudafricana, ocupando siete de los diez primeros puestos. Entre las diez cotizaciones más altas también figuran Mohau Nkota (3.81 millones de euros) y Oswin Reagan Appollis (3.32 millones de euros), ambos del Orlando Pirates.

Brayan León celebrando un título con sus compañeros de equipo. FOTO: Tomada de las redes sociales de @leon11bryan.

También le puede interesar: Video | Un aficionado arruinó un jonrón y terminó arrestado y expulsado de por vida de los estadios de béisbol Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas