Usuarios prueban Bre-B: así han sido las experiencias con el nuevo sistema de transferencias inmediatas

Desde este lunes 6 de octubre entró oficialmente en operación Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Con su puesta en marcha, Colombia da un paso importante en la digitalización del dinero, permitiendo transferencias entre cualquier entidad financiera en menos de 20 segundos, por montos de hasta $11 millones, utilizando únicamente un código conocido como “llave”.
El funcionamiento de los pagos y transferencias interoperables se basa justamente en estas llaves, que son identificadores únicos asociados a la cuenta bancaria o a un depósito de bajo monto. Cada usuario puede elegir la llave de su preferencia y registrarla en la entidad financiera con la que opera, integrándose así al sistema de pagos.
Los usuarios tienen cuatro opciones de llaves para registrar y usar en Bre-B: documento de identidad; número de celular; correo electrónico; y código alfanumérico, conformado por letras y números, proporcionado por el banco.
Para los comercios, el sistema utiliza un identificador de comercio, que permite recibir pagos inmediatos de manera ágil y segura.