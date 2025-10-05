Con más de 82 millones de llaves ya registradas, Bre-B arranca hoy de manera masiva

A partir de hoy, 6 de octubre, los colombianos tendrán en sus manos una nueva manera de mover su dinero: Bre-B, el sistema de pagos instantáneos diseñado por el Banco de la República, entra en su fase lll de operación y permitirá enviar y recibir dinero en segundos, las 24 horas del día y sin importar la entidad financiera. Se trata de un hito para el sistema financiero nacional, pues busca transformar las transacciones cotidianas y reducir la dependencia del efectivo.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4