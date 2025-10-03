Buriticá sigue en tensión: un policía está en UCI por herida de bala en el rostro durante un atentado

En cuidados intensivos pero estable permanece el integrante de la Fuerza Pública que resultó herido en la tarde del jueves en un ataque de grupos ilegales en la subregión del occidente antioqueño.

Fuentes de la Policía Antioquia indicaron que los hechos en los que resultó lesionado el patrullero, cuyo nombre no fue revelado, sucedieron en el municipio de Buriticá luego de acompañar a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en una diligencia de allanamiento de un bien cuya posesión presumiblemente estaría ligado con actividades ilegales.

Ya habían efectuado la diligencia y la comisión retornaba a sus bases, dentro del casco urbano, cuando fueron hostigados con ráfagas de fusiles desde la zona montañosa, resultando lesionado el policial perteneciente a la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil).

Una bala de este tipo de arma de largo alcance entró por el rostro del uniformado y salió por su ojo izquierdo.