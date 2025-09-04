x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?

La producción de café en agosto subió 19% frente al año pasado. En 12 meses se produjeron 14,79 millones de sacos, impulsando exportaciones.

  • La dinámica exportadora también mostró fortaleza. En agosto, Colombia vendió al exterior 1,13 millones de sacos, un 10% más que en el mismo mes de 2024. FOTO: El Colombiano.
    La dinámica exportadora también mostró fortaleza. En agosto, Colombia vendió al exterior 1,13 millones de sacos, un 10% más que en el mismo mes de 2024. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 20 minutos
bookmark

La caficultura colombiana cerró agosto con cifras en verde. Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la producción del mes alcanzó 1,24 millones de sacos de 60 kg, lo que representó un crecimiento del 19% frente a agosto de 2024.

El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, explicó que este comportamiento se debe a un “ciclo productivo desplazado”, generado por las lluvias persistentes del primer semestre que movieron la cosecha hacia el inicio del segundo.

Conozca más: Precio del café arábica roza los US$4 por libra, mientras Colombia reportó récord en exportaciones

Con este resultado, el acumulado de los últimos 12 meses (septiembre 2024 – agosto 2025) ascendió a 14,79 millones de sacos, un aumento del 18% frente al periodo anterior, cuando se registraron 12,53 millones.

En lo corrido del año (enero – agosto 2025), la producción suma 8,83 millones de sacos, creciendo un 10% interanual.

InfogrÃ¡fico
Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?

Exportaciones superan los 13,2 millones de sacos en el año móvil

La dinámica exportadora también mostró fortaleza. En agosto, Colombia vendió al exterior 1,13 millones de sacos, un 10% más que en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de 12 meses, las exportaciones alcanzaron 13,23 millones de sacos, con un incremento del 13% frente al ciclo previo.

De este total, 2,59 millones de sacos correspondieron a exportaciones de la Federación (+18%), mientras que otros exportadores sumaron 10,63 millones de sacos (+12%).

Puede leer: “Petro no conoce el negocio del café”: así le respondieron tras sus ataques contra la Federación de Cafeteros

Bahamón destacó que esta dinámica confirma la fortaleza del sistema cafetero, al tiempo que resaltó que “las exportaciones superan los 13,2 millones en el año móvil”.

En contraste con la fortaleza productiva, las importaciones preliminares en agosto fueron de 146 mil sacos, acumulando 776 mil sacos en los últimos 12 meses.

Por su parte, el consumo interno se mantiene relativamente estable. En el último año cafetero, se estimó en 2,25 millones de sacos, mientras que en agosto el consumo pasó de 173 mil a 186 mil sacos, equivalente a un crecimiento del 7%.

Entérese: Ante el arancel del 10% de Trump al café colombiano, así es la estrategia de la Federación de Cafeteros

Pronóstico: caída de un millón de sacos en el último trimestre

A pesar de la buena racha de los últimos meses, el gremio advierte que el cierre de 2025 traerá un descenso.

La FNC estima que en el trimestre octubre–diciembre la producción nacional se reducirá en un millón de sacos menos respecto a 2024, un ajuste que moderará las cifras positivas logradas durante el año cafetero.

El gerente Bahamón lanzó una advertencia sobre la presión que generan las importaciones de café en el país.

Pidió a las autoridades fortalecer el seguimiento, pues las diferencias arancelarias entre cafés de distintos orígenes fijadas por Estados Unidos están incentivando lo que calificó como una “nociva dinámica de importaciones”, con riesgos para la competitividad del café de colombia.

Además: Tostadores de EE. UU. rechazan café de Brasil tras aranceles del 50% y buscan alternativas en otros países como Colombia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida