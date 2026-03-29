David Alonso fue penalizado: perdió la pole del Gran Premio de Estados Unidos de Moto 2

Estaba contento. En redes sociales compartieron imágenes donde se veía ilusionado por haber logrado su primera pole position en el Moto2. Sin embargo, la felicidad de David Alonso se apagó cuando, después de una revisión técnica la organización de la carrera se dio cuenta de que el neumático trasero de su moto tenía más presión de la permitida por la norma. Pasó de salir primero a partir desde la casilla 17 este domingo en el Circuito Las Américas de Houston, Texas.
Pico y Placa Medellín
viernes
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