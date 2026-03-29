David Alonso fue penalizado: perdió la pole del Gran Premio de Estados Unidos de Moto 2

Estaba contento. En redes sociales compartieron imágenes donde se veía ilusionado por haber logrado su primera pole position en el Moto2. Sin embargo, la felicidad de David Alonso se apagó cuando, después de una revisión técnica la organización de la carrera se dio cuenta de que el neumático trasero de su moto tenía más presión de la permitida por la norma. Pasó de salir primero a partir desde la casilla 17 este domingo en el Circuito Las Américas de Houston, Texas.

Lea más: Alonso logró su primera pole en Moto2 De acuerdo con la información que se conoce, un par de horas después de que terminaron las vueltas en las que Alonso estableció el récord absoluto de su categoría en el circuito de Estados Unidos después de terminar de recorrerlo en 2 minutos, 5 segundos y 203 milésimas, hubo una revisión técnica y se dieron cuenta que la presión de la llanta de atrás de la moto estaba más abajo de lo que exige la norma.

Por eso, el tiempo que logró Alonso y que lo llevó a meterse en el primer puesto para salir en Houston –lo que lo ponía como favorito para ganar la carrera–, fueron borrados y el piloto colombo-español, que este año no ha contado con buena fortuna en las competencias en las que ha estado, fue enviado a la parte de atrás de la salida. Alonso no saldrá último. Quedó por delante del piloto Iván Ortolá, uno de los que es habitual protagonista en Moto2, quien se cayó durante la tanda de pruebas para definir las casilla y no tuvo registros.

¿Cuáles han sido los otros problemas que ha enfrentado Alonso esta temporada?

Este no ha sido el primer problema que ha enfrentado Alonso en lo que va de este temporada. Aunque la carrera de Texas es la tercera del año, el piloto colombiano ha tenido que sortear con varias dificultades que no le han permitido mostrar todo su potencial en las competencias. A inicios de marzo, por ejemplo, no logró terminar el Gran Premio de Tailandia.

¿El motivo? El joven corredor nacido en Madrid, España, pero de madre colombiana –por eso representa la bandera del país suramericano–, se fue al suelo durante la tercera vuelta de la primera carrera del año y terminó inconsciente en la parte de afuera de la pista. Por fortuna no sufrió fracturas y los golpes fueron leves.

El motociclista colombo-español David Alonso sufrió una aparatosa caída en el Gran premio de Tailandia 2026. Foto: tomada de redes sociales