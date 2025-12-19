Caja del Gobierno Petro en rojo: la Nación se queda sin plata al cierre del año, pero hay $25 billones sin ejecutar

El cierre fiscal del año dejó una alarma encendida. De acuerdo con el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la caja de la Nación tocó fondo el pasado 5 de diciembre, cuando cayó a apenas $1,4 billones, el nivel más bajo del que se tenga registro en la historia reciente.
Detrás de ese mínimo histórico hay una combinación peligrosa, que incluye un gasto público que se acelera con fuerza en el tramo final del año y unos ingresos tributarios que no logran repuntar. El resultado es una caja cada vez más apretada, que refleja las crecientes tensiones de las finanzas públicas.
“El movimiento se da por las altas presiones de gasto que enfrenta la Nación a fin de año en medio de un recaudo que se mantiene débil. Al final, solo la mayor emisión de deuda podría mejorar la caja”, se lee en el reporte.
Puede leer más: ¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos en diciembre del 2025: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno
En palabras del director de Investigaciones del banco, Camilo Pérez, en un mes normal el Gobierno suele ejecutar $30 billones, lo que significa que con $1,4 billones “solo habría disponibilidad para un día de gasto”. Y si surgiera una emergencia que exigiera recursos inmediatos, “no habría plata suficiente para cubrirla”.
El analista insiste en que el verdadero freno al gasto del Gobierno ahora no es político, sino “la caja, la caja, la caja”. En el corto plazo, la Nación ha recurrido a operaciones de liquidez entregando sus propios títulos como garantía. Esto, dice, “solventa la situación”, pero no corrige el problema estructural.