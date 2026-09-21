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$550.000 millones para familias afectadas por terremoto: así podrán usar la plata para vivienda y empleo

Las Cajas de Compensación podrán movilizar hasta $550.000 millones para apoyar vivienda, empleo y recuperación de familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Así puede acceder a ayudas económicas y subsidios.

  • Los recursos anunciados tienen dos grandes destinos. El FOSFEC, con cerca de $90.000 millones disponibles, permitirá financiar la protección económica extraordinaria para trabajadores cesantes damnificados. El FOVIS, con entre $370.000 millones y $460.000 millones, permitirá respaldar soluciones habitacionales. FOTO: El Colombiano.
    Los recursos anunciados tienen dos grandes destinos. El FOSFEC, con cerca de $90.000 millones disponibles, permitirá financiar la protección económica extraordinaria para trabajadores cesantes damnificados. El FOVIS, con entre $370.000 millones y $460.000 millones, permitirá respaldar soluciones habitacionales. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 55 minutos
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El Sistema de Subsidio Familiar entra en una nueva etapa de la atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las Cajas de Compensación Familiar podrán movilizar hasta $550.000 millones para apoyar la recuperación económica y habitacional de las familias afectadas.

La estimación de Asocajas contempla cerca de $90.000 millones provenientes del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y entre $370.000 millones y $460.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS).

Los recursos se activarán a partir de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 1417 y 1422 de 2026, que amplían el papel de las Cajas en la recuperación de las zonas golpeadas por la emergencia.

La estrategia concentra los recursos en dos frentes, uno va por el camino de proteger temporalmente los ingresos de trabajadores damnificados que quedaron cesantes; y el segundo está enfocado en financiar soluciones de vivienda, desde reparaciones y reconstrucción hasta adquisición de vivienda o subsidios temporales de arrendamiento.

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Hasta $90.000 millones para trabajadores que quedaron cesantes

Uno de los componentes centrales será una protección económica extraordinaria para los trabajadores damnificados que actualmente estén desempleados. El beneficio fue creado mediante el Decreto 1417 y será administrado por las Cajas de Compensación.

Los trabajadores que cumplan las condiciones podrán recibir medio salario mínimo de 2026, equivalente a $875.452, distribuido en dos pagos mensuales.

Para acceder al apoyo, la persona debe ser mayor de edad, encontrarse cesante y haber realizado aportes a una Caja de Compensación durante por lo menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto.

Un punto importante es que esos seis meses no tienen que ser consecutivos ni corresponder a una sola Caja. También podrán contabilizarse aportes realizados como trabajador dependiente o independiente y en diferentes Cajas.

La verificación estará a cargo de la Caja correspondiente, que consultará las bases de información oficiales antes de reconocer el beneficio. La solicitud deberá presentarse ante la última Caja a la que el trabajador haya realizado un aporte válido.

La protección podrá reconocerse hasta el 31 de diciembre de 2026 y será financiada con los recursos disponibles del FOSFEC, fondo que, entre otros objetivos, financia mecanismos de protección para trabajadores cesantes. No obstante, el reconocimiento del beneficio estará sujeto a la disponibilidad de recursos.

Vivienda: recursos para reparar, reconstruir o comprar

El segundo gran componente de la estrategia estará concentrado en la vivienda. A través del FOVIS, las Cajas podrán movilizar entre $370.000 millones y $460.000 millones para atender las afectaciones habitacionales provocadas por el terremoto.

Los recursos podrán destinarse, de acuerdo con las necesidades de cada hogar, a reparar o mejorar una vivienda afectada, reconstruirla o adquirir una nueva, cuando el nivel de daño así lo requiera.

La medida también contempla una alternativa para las familias que necesitan una solución inmediata, un subsidio temporal de arrendamiento por hasta 12 meses.

Una de las posibilidades previstas por el Decreto 1422 es que los recursos de las Cajas puedan combinarse con otros subsidios y fuentes públicas para completar el valor de una solución habitacional.

Así, los recursos de las Cajas podrán sumarse a los aportes del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades, siempre que exista disponibilidad presupuestal. La condición es que no se financie dos veces el mismo componente de la solución.

El mecanismo podrá beneficiar tanto a hogares de zonas urbanas como rurales y permitirá que los recursos lleguen a las familias afectadas independientemente de la Caja de Compensación a la que estén afiliadas.

Al mismo tiempo, las nuevas medidas no podrán afectar los subsidios de vivienda que ya hayan sido asignados, las obligaciones adquiridas ni las postulaciones de afiliados que se encontraban en trámite antes de la emergencia.

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Las Cajas ya habían movilizado más de $40.500 millones

Los nuevos recursos se suman a las acciones desplegadas por las Cajas desde los primeros días posteriores al terremoto. A poco más de un mes de la emergencia, Comfamiliar Risaralda y Comfandi habían movilizado más de $40.500 millones mediante diferentes medidas dirigidas a las familias afectadas.

La respuesta del Sistema también ha incluido atención humanitaria, salud, acompañamiento psicosocial, vivienda, bienestar familiar, protección del empleo, crédito y recuperación empresarial.

A estas acciones se sumaron Cajas de otras regiones del país mediante donaciones, voluntariado y campañas de solidaridad con las comunidades damnificadas.

Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, destacó las decisiones adoptadas por los ministerios de Trabajo y Vivienda y señaló que las medidas permiten ampliar la capacidad de respuesta del Sistema. “Reconocemos la respuesta de los Ministerios de Trabajo y Vivienda y el esfuerzo realizado para poner en marcha medidas que respondan a las necesidades de las familias afectadas”, señaló Guillén.

La dirigente explicó que los nuevos mecanismos abren posibilidades para atender tanto la pérdida temporal de ingresos como las afectaciones habitacionales. “Estas decisiones abren nuevas posibilidades para esta etapa de recuperación: un ingreso temporal para quienes están cesantes y recursos para quienes necesitan reparar su vivienda, encontrar una solución habitacional o contar con un apoyo de arrendamiento mientras avanzan en su recuperación”, agregó.

Guillén aseguró que las Cajas aportarán su capacidad operativa y presencia territorial para implementar las medidas, pero manteniendo los compromisos que ya existen con sus afiliados. “Desde las Cajas contribuiremos a su implementación con nuestra capacidad y presencia territorial, sin perder de vista los compromisos con nuestros afiliados”, afirmó.

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