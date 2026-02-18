Las carreras más importantes del calendario del ciclismo mundial en 2026

Un quinto Tour de Francia, los cinco Monumentos, un triplete mundial. Tadej Pogacar tiene la oportunidad de batir nuevos récords en 2026, con otros grandes nombres del pelotón intentando robar protagonismo al caníbal esloveno. Como de costumbre, el Tour Down Under, primera prueba World Tour (primera división) del calendario, dio el pistoletazo de salida a la temporada ciclista el 20 de enero pasado en Australia, donde salió campeón el local Jay Vine, compañero de “Poggi” en el UAE Team Emirates, donde también compite el colombiano Juan Sebastián Molano. Este último ya celebró en 2026, tras vencer en la primera etapa del Tour de Omán ante Fernando Gaviria (Caja Rural). Allí, Nairo Quintana (Movistar) fue séptimo. Ahora, en la actual Vuelta a Emiratos, donde lidera el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), otra revelación del pedalismo, el mexicano Isaac del Toro (UAE) es segundo, y el colombiano Harold Tejada (Astana), tercero. Cabe recordar que el calendario en Colombia ya comenzó, y Egan Bernal (Ineos), en Zipaquirá, logró su segundo título consecutivo.

¿Cuándo compite Tadej?

Habrá que esperar unas semanas más para ver entrar en escena a los principales favoritos, como Pogacar, que debutará en las Strade Bianche el 7 de marzo. Tras dos temporadas excepcionales pero también los primeros signos de desgaste mental, ¿seguirá el esloveno de 27 años castigando al pelotón? La competencia, en general, piensa que sí. “Algunos miembros de nuestro equipo se lo han cruzado en las carreteras cerca de casa (Pogacar reside en Mónaco). Por lo que han visto, no va a cambiar. En las carreras en las que esté, por desgracia, correremos la mayoría de las veces por el segundo puesto. No hacemos realmente el mismo ciclismo”, comentó el francés del Groupama-FDJ Bastien Tronchon. Lea: Harold Tejada brilló en la etapa reina de la Vuelta a Emiratos y ya es tercero en la general Compañero de Pogacar en el UAE, Pavel Sivakov despeja de un manotazo las dudas sobre la motivación de su líder. “Al final del último Tour de Francia, muchos decían que estaba aburrido y que todo le resultaba demasiado fácil. En realidad, fue más bien lo contrario. Estaba realmente fundido. Le dolía la rodilla y el Tour fue muy duro físicamente. Pero al final, gestionó superbién y aun así dominó en la montaña”, dijo. Pogacar asume “prácticamente toda la presión en el equipo y a veces le resulta difícil”, reconoce Sivakov, “pero es un gran campeón y tiene la fortaleza mental para gestionar las grandes presiones”.

Van der Poel, amo de los adoquines

En 2026, el esloveno tendrá varios desafíos por delante: convertirse en el quinto corredor en ganar un quinto Tour de Francia para igualar el récord de Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain y Eddy Merckx. Conquistar un tercer título mundial a finales de septiembre en Montreal. Y completar su colección de Monumentos ganando Milán-San Remo y París-Roubaix, los dos que aún se le resisten, sin contar incluso una inédita sexta victoria en el Giro de Lombardía. “Si pudiera elegir entre una victoria en Roubaix y en el Tour, elegiría Roubaix porque ya he ganado cuatro veces el Tour”, dejó claro el líder del UAE. Pero, por ahora, el Infierno del Norte es feudo de Mathieu van der Poel, su gran rival en las clásicas, que a su vez aspira a hacer historia apuntando a una cuarta París-Roubaix consecutivo y también a un cuarto Tour de Flandes, gesta inédita.

Del Toro, preparado para brillar

En las carreras por etapas, el principal rival de Pogacar desde hace cinco años se llama Jonas Vingegaard y no ha abandonado su sueño de ganar un tercer Tour de Francia tras los de 2022 y 2023. El danés se alineará previamente en el Giro de Italia (8-31 de mayo) para intentar convertirse en el octavo corredor en ganar las tres grandes vueltas, algo que ni siquiera Pogacar ha conseguido. “Es el momento adecuado. Y creo que puedo estar aún mejor en el Tour de Francia corriendo el Giro”, opinó el vencedor de la última Vuelta, que terminó en caos con las manifestaciones pro palestinas dirigidas contra el equipo Israel PT, que desde entonces ha cambiado de nombre y nacionalidad para convertirse en NSN Cycling. El Tour será del 4 al 26 de julio. Le puede interesar: El doble ascenso al Alpe d’Huez, la gran exigencia que tendrá el Tour de Francia 2026 El veterano Primoz Roglic apuntará por su parte a una inédita quinta victoria en la Vuelta a España, entre el 22 de agosto al 13 de septiembre. El esloveno comparte actualmente el récord de triunfos con Roberto Heras. Pero el esloveno, de 36 años, empieza a sufrir la comparación con la nueva ola encabezada por el mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar, que debería ser una de las estrellas del próximo Tour y quien ya ganó etapa en la Vuelta a Emiratos. La temporada marca también el debut de Remco Evenepoel y Juan Ayuso con sus nuevos equipos, Red Bull Bora y Lidl-Trek. Remco, por su parte, ya triunfó este en los trofeos Andratx – Pollença, Serra Tramuntana y Ses Salines, así como la Vuelta a la Comunidad Valenciana, en España, además ganó la contrarreloj en Emiratos.

Este es el programa que sigue de grandes carreras World Tour 2026

Fecha País Carrera