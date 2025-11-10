x

Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días

Los hombres le dieron una puñalada en el corazón mientras dormía en un cambuche debajo del viaducto del metro.

  Dos hombres de 20 y 27 años señalados de asesinar a un habitante de calle en Medellín no aceptaron los cargos de homicidio agravado. FOTO: FISCALÍ
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

A las 12:37 de la madrugada del pasado sábado 8 de noviembre, el CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento de un cadáver de un hombre de entre 50 y 55 años sin identificar que se encontraba en situación de calle.

Al parecer, el hombre recibió una puñalada en su pecho mientras dormía en un cambuche debajo del viaducto del metro, en el centro de la ciudad.

Puede leer: Mandaron a casa por cárcel a responsables de dejar ciego a un vecino por pedir que le bajaran el volumen a la música

Según las autoridades, el habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata.

Tras cometer el ataque, los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi.

Al momento de su captura les fueron incautados un cuchillo y una navaja que estaba untada, al parecer, de sangre,

Estos hombres de nacionalidad extranjera de 27 y 20 años fueron identificados como Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, quienes, tras ser capturados, fueron enviados a prisión por orden de un juez.

Sin embargo, ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la URI, por el delito de homicidio agravado.

Siga leyendo: La historia del Eurodiputado que al nacer tuvo un cambuche por cuna en Medellín

Menos de 24 horas después de ese homicidio, también en la comuna de La Candelaria, otro hombre en situación de calle, de 29 años, llamado Francisco Humberto Sierra Duque, fue asesinado con arma cortopunzante, aunque, lamentablemente en este caso los agresores no han sido capturados.

En lo corrido de este año, 56 personas han sido asesinadas en La Candelaria, comuna 10 de Medellín. A pesar de que esa cifra representa una caída del 7% si se compara con el mismo periodo del año pasado, cuando iban 60 casos, este sector de la ciudad, sigue siendo, con mucha diferencia, donde más ocurren muertes violentas, muchas de ellas de personas en situación de calle.

Además, las armas blancas son el segundo implemento más usado para cometer homicidios en la ciudad (106), solo por debajo de las armas de fuego (154).

286 personas han perdido la vida de forma violenta en Medellín en lo que va de este año, 27 más de las que iban el año pasado, lo que significa un aumento del 10%.

Además: Extraña muerte de la “Barbie Humana” en Brasil: autoridades investigan drogas y lesiones personales
Preguntas sobre la nota:

¿De qué nacionalidad son los capturados por el homicidio en Medellín?
Ambos son extranjeros: Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta.
¿Qué armas se usaron en el crimen del habitante de calle?
Las autoridades hallaron un cuchillo y una navaja con rastros de sangre.
¿Cuántas personas han sido asesinadas en el centro de Medellín este año?
Van 56 homicidios en La Candelaria, un 7% menos que el año pasado.
