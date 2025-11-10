Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días

A las 12:37 de la madrugada del pasado sábado 8 de noviembre, el CTI de la Fiscalía hizo el levantamiento de un cadáver de un hombre de entre 50 y 55 años sin identificar que se encontraba en situación de calle.
Al parecer, el hombre recibió una puñalada en su pecho mientras dormía en un cambuche debajo del viaducto del metro, en el centro de la ciudad.
Puede leer: Mandaron a casa por cárcel a responsables de dejar ciego a un vecino por pedir que le bajaran el volumen a la música
Según las autoridades, el habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata.
Tras cometer el ataque, los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi.