Cayó red dedicada al hurto de relojes Rolex en Medellín: rentas ilícitas oscilaban los $580 millones mensuales

En las últimas horas, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de una red delincuencial dedicada al hurto de relojes Rolex y joyas de alta gama en Medellín.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la acción fue liderada por el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y contempló siete diligencias de registro y allanamiento, que permitieron materializar órdenes de captura, realizar dos notificaciones en centros carcelarios y tramitar dos notificaciones azules de Interpol dirigidas a Panamá y España.

Durante los procedimientos fueron incautadas cuatro armas de fuego, entre pistolas y revólveres. Las investigaciones establecieron que la organización estaría conformada por 19 personas, vinculadas a 22 eventos de concierto para delinquir y 18 casos de hurto, con rentas ilícitas de aproximadamente $580 millones.

La red cometía los hurtos principalmente en la comuna El Poblado, donde las víctimas eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros. Además, las autoridades confirmaron que tres integrantes que hacían parte de esta estructura fueron asesinados en medio de disputas internas entre sus cabecillas, conocidos con los alias de Mono Rolex y el Cabe.