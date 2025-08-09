Capturan a joven de 18 años que habría metido el cuerpo de un italiano en bolsas y lo fue tirando por varias partes de Santa Marta

Nuevos y escabrosos detalles han salido a la luz en la investigación del brutal asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, de 42 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en abril pasado en Santa Marta. Las autoridades capturaron y enviaron a prisión a José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, quien, según la Fiscalía, habría participado activamente en la desmembración y posterior dispersión de los restos de la víctima por diferentes puntos de la ciudad.
El crimen, ocurrido el pasado 5 de abril, conmocionó a la comunidad local e internacional por la sevicia con la que fue ejecutado. Los restos de Coatti, un científico que pertenecía al departamento de zootecnia de la Real Sociedad de Biología (RSB) en Londres, comenzaron a aparecer en diferentes partes de la ciudad.
Las investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han revelado que Coatti, quien llegó a Santa Marta el 3 de abril como turista y se alojaba en un hostal del Centro Histórico, fue contactado a través de una aplicación de citas. Puntualmente, se trataría de Grindr, una plataforma enfocada en la población LGBTIQ+.