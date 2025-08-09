x

Capturan a joven de 18 años que habría metido el cuerpo de un italiano en bolsas y lo fue tirando por varias partes de Santa Marta

Con este ya son cinco los capturados por este macabro caso ocurrido el pasado mes de abril.

  • José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, estaría detrás del asesinato de un biólogo italiano en Santa Marta en abril de este año. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
    José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, estaría detrás del asesinato de un biólogo italiano en Santa Marta en abril de este año. FOTO: CORTESÍA FISCALÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Nuevos y escabrosos detalles han salido a la luz en la investigación del brutal asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, de 42 años, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en abril pasado en Santa Marta. Las autoridades capturaron y enviaron a prisión a José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, quien, según la Fiscalía, habría participado activamente en la desmembración y posterior dispersión de los restos de la víctima por diferentes puntos de la ciudad.

Puede leer: ¿Qué hacía el biólogo italiano Alessandro Coatti en una zona dominada por la banda criminal “los Pachenca”?

El crimen, ocurrido el pasado 5 de abril, conmocionó a la comunidad local e internacional por la sevicia con la que fue ejecutado. Los restos de Coatti, un científico que pertenecía al departamento de zootecnia de la Real Sociedad de Biología (RSB) en Londres, comenzaron a aparecer en diferentes partes de la ciudad.

Las investigaciones de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han revelado que Coatti, quien llegó a Santa Marta el 3 de abril como turista y se alojaba en un hostal del Centro Histórico, fue contactado a través de una aplicación de citas. Puntualmente, se trataría de Grindr, una plataforma enfocada en la población LGBTIQ+.

La hipótesis oficial indica que, tras ser contactado, el biólogo fue convencido de acudir a un encuentro en un inmueble del barrio El Pando, en la zona urbana de Santa Marta. Al llegar al lugar, la víctima fue reducida, amordazada, golpeada en distintas partes del cuerpo y despojada de dinero en efectivo, tarjetas y su teléfono celular. En medio de un forcejeo durante el robo, Coatti fue agredido con un objeto contundente en la cabeza y asfixiado, lo que le provocó la muerte.

Un informe de Medicina Legal confirmó que Coatti sufrió traumas causados por objetos cortocontundentes y que la desmembración del cuerpo ocurrió después de su muerte, descartando así torturas previas.

La Fiscalía sostiene que, una vez cometido el homicidio, Diazgranados Sotelo y otra persona presuntamente introdujeron las partes del cuerpo en bolsas plásticas negras. Luego, a bordo de una motocicleta, habrían distribuido los restos por diferentes sectores de la ciudad para dificultar su identificación y entorpecer la investigación.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó a Diazgranados Sotelo los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, el joven no aceptó los cargos. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural, por lo que Diazgranados Sotelo permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el juicio.

Con la captura de José Alfredo Diazgranados Sotelo en Santa Marta, ya son cinco las personas judicializadas por su posible participación en el crimen del biólogo italiano. Las autoridades han señalado que detrás de este asesinato operaba una organización criminal que utilizaba aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas.

Los otros cuatro capturados previamente son Brian Augusto Cantillo Salcedo, señalado como el líder del grupo, detenido en Santa Marta. Tiene antecedentes desde 2022 por asalto a un casino y, tras recuperar su libertad, volvió a liderar esta red criminal que perfilaba extranjeros a través de la aplicación de citas.

Oswal Moisés Ospino Navarro fue detenido en Medellín; Isaac Enrique Márquez Charris, en Arjona, Bolívar, y Andrea Camila Berdugo Escorcia, en Bogotá.

Según la Fiscalía, los capturados intentaron evadir la justicia escondiéndose en distintos puntos del país. Estas personas habrían actuado en conjunto para perfilar a Coatti y drogarlo con una sustancia química para robarle sus pertenencias.

Caribe Afirmativo, una organización que defiende los derechos de personas LGBTIQ+ en Colombia, alertó que el caso de Coatti presenta “hechos indicadores de violencia por prejuicio”, correspondiendo a un modus operandi documentado donde “hombres gais y bisexuales [son] contactados mediante engaños y perfiles falsos a través de aplicaciones de encuentros sexuales, posteriormente víctimas de hurtos, agresiones físicas”.

