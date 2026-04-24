Exclusivo | Detalles del esquema de la UNP asignado a Juliana Guerrero y la razón por la que tiene escoltas

Esta semana, la directora del Fondo Adaptación y ex mano derecha de Petro en Presidencia, Angie Rodríguez, dijo que Juliana Guerrero tiene esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pese a no ser funcionaria pública. Rodríguez cuestionó la rapidez con la que, en sus palabras, se habría aprobado el esquema de protección para Guerrero. Luego, en redes sociales circuló una versión que decía que Guerrero contaba con un esquema de “dos y hasta tres camionetas y entre 6 y 9, que varían de acuerdo a las circunstancias y la región”. EL COLOMBIANO investigó y obtuvo en primicia la resolución de la Unidad Nacional de Protección con los detalles de su esquema de seguridad.

Tiene fecha del 13 de mayo de 2025 y se especifica que Guerrero para ese momento tenía un nivel de riesgo “extraordinario en su condición de Secretaria Ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior”, esto según el CERREM, que es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. Por esa razón, le fue asignado un vehículo blindado y dos personas de protección de la UNP. Este diario se abstiene de publicar detalles de la resolución y el estudio de riesgo por la reserva que tiene el documento al tratarse de temas de seguridad. Otras fuentes de esa entidad confirman la información de los documentos y dicen, bajo reserva, que ella no tiene una comitiva grande de seguridad, pero que cuando se reúne con otros funcionarios que tienen esquema es “normal” que se vea un mayor despliegue, incluyendo oficiales de Policía. Entérese: ¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones El esquema asignado a Guerrero va por 12 meses, es decir que se cumple el próximo mes de mayo. Pero se hará una revisión sobre los riesgos que tiene la exfuncionaria y se puede determinar retirar los escoltas o incluso aumentar el número de personas de protección y vehículos. Guerrero, actualmente, no tiene un cargo en el Gobierno, pero formalmente es la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Sin embargo, estos días su nombre volvió a luz pública porque funcionarios del propio Gobierno le atribuyen un poder mayor. A tal punto que el jefe de Estado, sin decir su nombre, desmintió tener algún tipo de romance con la joven que iba a ser viceministra de juventudes de Igualdad. En contexto: Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida”

Las graves acusaciones de Angie Rodríguez contra Juliana Guerrero

Rodríguez acusó a Guerrero de tener vínculos con el ELN, ruidos que se suman al escándalo por el presunto título profesional falso que habría obtenido en la Fundación Universitaria San José. Según Rodríguez, ella fue la que denunció “al interior” de la Casa de Nariño que Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal” y agregó que esa información se la dio a conocer a Petro, y que por eso se la habría ganado de enemiga. Quien destapó ese escándalo en público fue la representante de Dignidad & Compromiso y senadora electa, Jennifer Pedraza, quien ha descubierto un presunto cartel de títulos falsos en la San José. Lea también: Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar denuncia contra Carrillo, Guerrero y otros “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades y en este caso ella, voy a contar un tema, se encargó también de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”, dijo Rodríguez.

La respuesta de la UNP: “Curiosa contradicción”

Ante esto, el director de la UNP Augusto Rodríguez dijo que el trámite se dio por una solicitud institucional sustentada y recordó que dicha petición fue radicada por la propia Angie Rodríguez cuando era directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

“A pesar de que ahora la funcionaria afirma que Guerrero no presentaba riesgo en ese momento, en la misma solicitud se incluía un listado de enlaces que serían la base de los riesgos que justificaban la protección. Curiosa contradicción”, dijo. Y, en diálogo con La FM, el director repitió esa versión: “Ella solicitó de manera muy urgente la protección. Lo hizo el mismo día en que fue nombrada. Ese mismo día nos llegó la solicitud (...) hay una curiosa contradicción entre lo que se hizo en su momento y lo que se dice ahora”.

El debate por el costo del esquema

El representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño señaló en redes sociales que Guerrero contaría con “3 carros blindados y hasta 9 escoltas pagados con los impuestos de los colombianos”, y dijo que “el siniestro director de la UNP (Augusto Rodríguez) es una absoluta vergüenza para el país”.

Con respecto a estas afirmaciones, Rodríguez dijo en La FM que esto “es una exageración enorme. Me aterra la falta de rigurosidad”. Añadió que existe una reserva legal sobre los detalles, pero desmintió las cifras mencionadas por Briceño, como lo comprueba también el documento revelado por este diario. Lea también: “Estoy seguro que al general Triana le hacían seguimientos. Así como nos los hacen a nosotros”: alcalde de Medellín

¿Por qué sigue protegida si ya no es funcionaria?

A Rodríguez también se le preguntó por qué Guerrero sigue con medidas de protección si actualmente no es funcionaria del Gobierno, ante lo que respondió: “Ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y en ese momento reportó unos riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos de esta entidad. A partir de ahí se recomendaron las medidas de protección”.

No obstante, dijo que la situación está bajo revisión: “En este momento está siendo evaluada por trámite ordinario, como parte de la población de activistas. Aquí hay unos procedimientos claros. Las medidas no se asignan de manera arbitraria”.

Bloque de preguntas y respuestas

Es una exaspirante a viceministra de Juventudes, señalada recientemente por Angie Rodríguez de poseer un título profesional falso y mantener un esquema de seguridad de la UNP sin tener un cargo público actual. ¿Qué dice la UNP sobre el esquema de seguridad de Juliana Guerrero? El director Augusto Rodríguez afirma que el esquema fue solicitado inicialmente por la propia Angie Rodríguez desde el Dapre y que, aunque el caso está en revisión, la protección se basa en riesgos evaluados cuando era funcionaria del Ministerio del Interior. ¿Es cierto que tiene 9 escoltas y 3 carros blindados? El director de la UNP desmintió las cifras publicadas por el representante Daniel Briceño, calificándolas de “exageración”, aunque no reveló el número exacto de escoltas debido a la reserva legal por seguridad, por lo que la información no puede precisarse.