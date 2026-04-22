“Estoy seguro que al general Triana le hacían seguimientos. Así como nos los hacen a nosotros”: alcalde de Medellín

A raíz de las delicadas acusaciones hechas por la directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez –muy cercana al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti– sobre la salida del exdirector de la Policía Carlos Fernando Triana, el alcalde de Medellín dio sus impresiones del suceso. Cabe recordar que en una entrevista con la emisora Blu Radio, Rodríguez comentó que la salida del general Triana se habría dado por un rumor infundado. “A Triana lo echaron porque le inventaron un cuento (...) Él estaba cumpliendo con sus temas misionales, institucionales; en Medellín había un evento con un tema del alcalde Federico Gutiérrez y (a Petro) le echaron un cuento de que Triana estaba aliado con Gutiérrez para así poder sacarlo de la Policía”, dijo Rodríguez a Blu Radio.

“Y ojo que la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, la tienen controlada para perseguir a quienes somos oposición, para hacerle seguimiento a cualquier integrante de la Fuerza Pública, especialmente a generales. Estoy seguro que al general Triana le hicieron seguimientos. Y estoy seguro que la DNI nos ha hecho seguimientos y tiene interceptados o con operativos de inteligencia. Y les aseguro que a empresarios y a ustedes como periodistas también. Ese escándalo algún día va a estallar”, denunció Gutiérrez.

Vale recordar que, en tres años y medio, la DNI ha tenido cuatro directores que según escándalos y fuentes, han minado la entidad utilizándola para sus intereses, desde la presunta oferta de beneficios a criminales en la “paz total” hasta la utilización de informes anónimos para la salida de generales, entre múltiples hechos que tienen como común denominador a una cúpula de ex M-19 convertidos en poderosos funcionarios con capacidad de espiar a quien consideren.

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