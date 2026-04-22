“Estoy seguro que al general Triana le hacían seguimientos. Así como nos los hacen a nosotros”: alcalde de Medellín

A raíz de las delicadas acusaciones hechas por la directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez –muy cercana al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti– sobre la salida del exdirector de la Policía Carlos Fernando Triana, el alcalde de Medellín dio sus impresiones del suceso.
Cabe recordar que en una entrevista con la emisora Blu Radio, Rodríguez comentó que la salida del general Triana se habría dado por un rumor infundado.
“A Triana lo echaron porque le inventaron un cuento (...) Él estaba cumpliendo con sus temas misionales, institucionales; en Medellín había un evento con un tema del alcalde Federico Gutiérrez y (a Petro) le echaron un cuento de que Triana estaba aliado con Gutiérrez para así poder sacarlo de la Policía”, dijo Rodríguez a Blu Radio.