El giro en el caso de Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá: hermanos aceptaron cargos por secuestro

El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá impartió legalidad este martes a la aceptación de cargos de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados de participar en el secuestro extorsivo y hurto de la diseñadora de modas Diana Ospina, ocurrido en Bogotá el pasado 22 de febrero, luego de que la mujer saliera de la discoteca Theatron, en Chapinero.
La decisión se conoció después de la investigación adelantada por la Fiscalía, el Gaula de la Policía, la Sijin y la Sipol para establecer quiénes participaron en el denominado paseo millonario.