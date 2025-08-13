“Quería que la gente buena de Colombia supiera que no está sola”: subsecretario de Estado de EE. UU. en funeral de Miguel Uribe

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien representó al gobierno del presidente Donald Trump en el funeral del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que su breve visita al país tuvo como objetivo “rendir un homenaje al pueblo colombiano” y que sintieran que “en un momento difícil, la gente buena de Colombia supiera que no está sola”.
Lea aquí: Alcalde Galán le respondió a Trump por decir que Bogotá es “uno de los peores lugares del mundo”; esto le dijo
Así lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X en la tarde de este miércoles, tras asistir al funeral del político colombiano de 39 años, que murió el lunes, 11 de agosto, tras más de dos meses del ataque sicarial del que fue víctima.