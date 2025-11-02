Las 5 banderas rojas de Ecopetrol: la caída de la joya de la corona entre escándalos y presiones políticas

El más reciente ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025 confirmó una advertencia que ya se escuchaba en los pasillos de la industria: Ecopetrol se está quedando sin oxígeno institucional. La empresa insignia del país cayó al puesto 17, es decir, 11 lugares por debajo del 2024 y 15 desde 2022, cuando aún se disputaba el primer lugar del podio.
En 2019, lideraba el escalafón nacional; hoy atraviesa un desplome sin precedentes, marcado por escándalos éticos, turbulencias financieras y una crisis de confianza que amenaza su posición como columna vertebral de las finanzas públicas.
El deterioro no es casual. Entre enero de 2022 y octubre de 2025, la acción de Ecopetrol perdió el 51,1% de su valor en la Bolsa de Valores de Colombia. En el segundo trimestre de 2025, las ganancias se redujeron a $1,8 billones, una caída del 46,4% frente al mismo periodo del año anterior. Y los ingresos, que hace un año superaban los $32 billones, cayeron a $29,7 billones, un retroceso del 9,1%.
Son ya diez trimestres consecutivos de descensos en los balances, un récord negativo para la mayor empresa de Colombia. El contexto global tampoco ayuda: los precios internacionales del crudo Brent bajaron, la infraestructura petrolera enfrenta bloqueos, los impuestos al combustible se endurecieron y la incertidumbre política local pesa más que nunca.
“Un elemento que ha golpeado a Ecopetrol de forma importante ha sido la caída de los precios internacionales del petróleo, los cuales pasaron en promedio de US$74 dólares por barril a septiembre de 2024 a US$68 dólares por barril en 2025, es decir una caída del 8,2% en total y que han impactó los resultados de la empresa en general”.
