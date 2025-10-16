Polémica en Ecopetrol: critican a Ángela María Robledo por asumir presidencia de la junta sin tener experiencia en el sector

A través de un comunicado, Ecopetrol informó que Ángela María Robledo, actual vicepresidenta de su Junta Directiva, asumirá como presidenta encargada tras la renuncia de Mónica de Greiff, la cual se hizo efectiva desde este miércoles 15 de octubre.
Desde la petrolera indicaron que darán aviso de la renuncia al accionista mayoritario; es decir, el Estado colombiano, que posee una participación accionaria del 88,49%. El resto de las acciones, cerca del 11,51%, está en manos de otros inversionistas, principalmente accionistas minoritarios, incluidos fondos de pensiones y fondos extranjeros como Vanguard.
La compañía también indicó que iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo, la cual “será evaluada en atención a las normas de información relevante aplicables a las empresas listadas en bolsa”.
Cabe recordar que De Greiff había presentado su renuncia el 28 de mayo de este año, pero decidió mantenerse temporalmente en el cargo luego de que sus colegas le solicitaran reconsiderar la decisión, argumentando que su salida generaría un obstáculo legal, ya que la Junta no podía sesionar sin cumplir el mínimo de participación femenina establecido por ley.
Ahora, con su retiro definitivo, Ecopetrol estaría incumpliendo la Ley de Cuotas, que exige que al menos el 30% de los miembros de las juntas directivas sean mujeres.
Esta situación impide que la junta pueda sesionar, ya que no cuenta con el número mínimo de mujeres requerido, y obliga a la empresa a convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para restablecer la paridad de género y designar a su reemplazo.
