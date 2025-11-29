Claustro Comfama tiene el hallazgo arquitectónico más antiguo de Medellín

Doscientos veintidós años después aún está de pie el complejo arquitectónico San Ignacio —el Claustro, el Paraninfo, la Plazuela, las dos ceibas, las dos palmas reales y el piñón de oreja, que fueron sembradas en 1875—, sobrevivió a la demolidera que hace más de cincuenta años se puso de moda en Medellín para construir nuevos edificios que apuntaran con su diseño a una ciudad del futuro. Ahora, en el futuro, miramos al pasado para entender mejor la historia, reconstruirla y echar a caminar sobre ella.
Hace un par de semanas se presentó en el imponente Patio Teatro —con su frontis de ladrillo cosido y el fondo del escenario, simulando un laberinto de arcos que llevan a otros mundos— del claustro la obra “Lobo”, de la compañía bogotana Los Animistas, una pieza maestra donde jugaron grandes actuaciones, los títeres y la música; una obra construida por la voz de un personaje que había sobrevivido de alguna manera a las guerras partidistas del Tolima. Se miraba al pasado, en ese lugar donde hace casi doscientos años se presentó la primera obra de teatro de Medellín, o al menos de la primera que se tiene registro: “Las víctimas del amor”, de Don Gaspar de Zavala y Zamora.
La historia la supe el jueves 27 de noviembre en la mañana, cuando Comfama presentó en ese Patio Teatro los avances de la recuperación del Claustro, que tomará en total diez años y una inversión de unos cien mil millones de pesos. La obra ha sido una cuesta empinada por varias razones: porque el edificio tiene varios materiales de construcción: tapia, ladrillo, concreto; porque algunos de esos espacios no están hechos a escuadra; porque se trata de una Mona Lisa, una obra única que tiene ánima. El director de Comfama, David Escobar, recordó que por esas paredes ha pasado una historia particular, pues allí funcionó un colegio-convento, el primer observatorio, hubo un cuartel, una cárcel y el Colegio de Antioquia.
Tras una breve presentación de Pablo Restrepo, responsable de mediación cultural del Claustro Comfama, pasamos al descubrimiento que fue noticia: en la excavación del patio cercano a la entrada de la calle Pichincha se encontraron los vestigios del primer acueducto que tuvo Medellín, con estructuras originales del antiguo edificio que fueron. Allí están ahora, abiertas al aire de doscientos años después.
Le puede interesar: El poder transformador de la cultura, el regalo de Comfama para Medellín en sus 350 años
Lo que se encontró es una pequeña parte de lo que era el sistema de drenaje y de provisión de agua que se construyó en la primera década del siglo XIX. Luego del recorrido hablé con Luis Fernando González —profesor titular de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín—, quien dijo: “La gente debe recordar que el agua llega al recinto urbano, lo que hoy es el centro de la ciudad a principios del siglo XIX, porque el primer acueducto que se hizo en Medellín es de la época de 1790. Ese acueducto, que es desde la toma —por eso se llama el barrio La Toma—, conducía agua a la plaza principal, donde se instaló la primera pila. Ese fue el momento en que Medellín introdujo el primer plan de agua a la villa. Antes tenían que ir a las fuentes, en ese momento empezaron a trasladarla hacia el interior de la villa y comenzaron a distribuirla en las principales casas y en los primeros recintos. El Claustro del Convento del Carmen fue uno de los primeros en pedir una derivación hacia allá, que es lo que ahora conocemos como el Claustro Comfama”.