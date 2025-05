¿Le cuesta desconectarse del trabajo? Harvard Bussines Review dio claves que pueden ayudarle a descansar

Los límites entre la vida laboral y la vida personal se han ido difuminando desde la pandemia, a tal punto que el exceso de trabajo está ocupando gran parte del día a día de las personas.

Así lo comentó Malissa Clark en su libro “Never Not Working: Why the Always-On Culture Is Bad for Business and How to Fix It”, el cual fue abordado en un artículo por Harvard Business Review, HBR, con el fin de compartir las recomendaciones de la autora para revertir la cultura de exceso de trabajo.

Primero destacan que se ha identificado que después del covid-19 hay más probabilidades de trabajar de noche y que el número de mensajes enviados y recibidos los fines de semana aumentó 200%. Esto, pues al trasladar el trabajo a la casa volvió algunos hábitos dañinos en normales.

Así también surgió la adicción al trabajo, que lejos de ser “ganas de trabajar mucho”, tiene que ver con “una incapacidad perjudicial para desconectarse del trabajo”.

Sabiendo esto, si es dueño de organización y cree que esto le puede estar ocurriendo a los empleados de su compañía, HBR recopiló tres pasos de Clark que le puede servir para revertir estos comportamientos.

