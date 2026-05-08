Conozca al colilargo, el ratón silvestre del que viene la cepa Andes del hantavirus

Cuenta el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de Chile que la infección por hantavirus es una zoonosis transmitida por roedores silvestres. Lo que se sabe de este brote en el crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde, es que fue causado por una cepa llamada Andes, la única de hantavirus que se transmite de persona a persona.
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Haciendo un poco de historia en nuestro continente hay que aclarar que el primer hantavirus descrito en el continente americano fue el virus Sin Nombre (en 1993) y su reservorio el roedor Peromyscus maniculatus que vive principalmente en el sur de Estados Unidos. “Desde entonces se han descubierto más de 30 tipos de hantavirus en América (cada uno asociado a un tipo de roedor) y al menos 15 de ellos tienen potencial de enfermar al ser humano”, precisaron desde este instituto.
Este hantavirus, el Andes, está presente en Chile y el sur de Argentina, “y el roedor portador de este virus en la naturaleza es el llamado ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)”.