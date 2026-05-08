Conozca al colilargo, el ratón silvestre del que viene la cepa Andes del hantavirus

Cuenta el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de Chile que la infección por hantavirus es una zoonosis transmitida por roedores silvestres. Lo que se sabe de este brote en el crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde, es que fue causado por una cepa llamada Andes, la única de hantavirus que se transmite de persona a persona. Le puede interesar: ¿Será otra pandemia como el covid? Preguntas y respuestas para resolver dudas del hantavirus Haciendo un poco de historia en nuestro continente hay que aclarar que el primer hantavirus descrito en el continente americano fue el virus Sin Nombre (en 1993) y su reservorio el roedor Peromyscus maniculatus que vive principalmente en el sur de Estados Unidos. “Desde entonces se han descubierto más de 30 tipos de hantavirus en América (cada uno asociado a un tipo de roedor) y al menos 15 de ellos tienen potencial de enfermar al ser humano”, precisaron desde este instituto. Este hantavirus, el Andes, está presente en Chile y el sur de Argentina, “y el roedor portador de este virus en la naturaleza es el llamado ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)”.

¿Cómo es el ratón colilargo de Argentina y Chile?

“El ratón colilargo es pequeño, su cuerpo mide 8-9 cm de largo y su cola 13 cm aproximadamente. Es de color café claro en el dorso (espalda) y gris blanquecino en el pecho y abdomen. Sus orejas son pequeñas y redondeadas, ojos prominentes y sus patas traseras son más desarrolladas,largas dispuestas para saltar”, detallan desde este instituto. El macho puede pesar 28 gramos y la hembra 25 y puede reproducirse más de una vez al año con camadas de cuatro a seis crías. Le puede interesar: Evacúan casos sospechosos de hantavirus hacia Países Bajos; el crucero llegará a Tenerife Detalla la página de categorización de los mamíferos en Argentina que, en este país, se distribuye a lo largo de los Andes, encontrándose presente desde la provincia de San Juan hasta la provincia de Tierra del Fuego (...) También está presente en Patagonia extra andina llegando hasta el sur de Buenos Aires. Además, se distribuye en zonas de matorral, en los límites de los bosques, áreas arbustivas, bordes de claros y bosques con sotobosque denso, y también puede ocupar ambientes con características áridas y semiáridas”. En Chile se han encontrado colilargos desde la IV (Coquimbo) hasta la XII Región (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena), y pueden estar presentes desde las áreas costeras hasta la cordillera (máximo a 2000 metros de altura). Obviamente, estos roedores viven en hábitats naturales y las condiciones que favorecen su presencia varían de región en región. Hay que aclarar que no todos los ratones colilargos están infectados de hantavirus; solo un 7% de ellos tiene el virus, es decir, de cada 15 ratones colilargos, solo 1 va a estar infectado. “Cuando ocurre el fenómeno de ratadas (aumento explosivo de este tipo de roedores), hasta un 20% de los ratones están infectados: o sea, de cada 15 ratones, 3 van a estar infectados”, precisa el instituto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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