Alarma por ola de violencia: Colombia suma 204 atentados con explosivos en 2026

El país atraviesa un punto de quiebre debido a la ola de violencia promovida por grupos criminales que tienen injerencia en gran parte del territorio colombiano. El más reciente hecho violento se presentó en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, luego de que detonaran 80 kilos de explosivos instalados en un vehículo frente a una estación de Policía.
La situación generó zozobra, pues ocurrió en plena vía pública, en presencia de civiles y a las 11:15 de la noche del lunes. Una persona murió y al menos 10 resultaron heridas, mientras que un policía perdió una de sus piernas.