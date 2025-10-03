Colombia vive una “prosperidad económica artificial”: informe revela que el crecimiento se sostiene en remesas y empleo informal

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) lanzó un diagnóstico que pone en tela de juicio el optimismo sobre la economía colombiana, ya que el crecimiento se basa en un consumo insostenible financiado por remesas, y no en inversión productiva, mientras que el empleo se precariza con una explosión del trabajo por cuenta propia. Según el estudio Un crecimiento sin capital: la trampa de la aparente recuperación económica de Colombia, “la aparente recuperación económica de Colombia es un espejismo estadístico que oculta una profunda descapitalización del país”. Lea más: Las remesas, motor silencioso de la economía, ¿de cuánto es el giro promedio en Colombia? El documento, elaborado por Carlos Augusto Chacón y Óscar José Torrealba, sostiene que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,1% en el segundo trimestre, pero ese avance no se explica por inversión productiva, sino por un consumo artificialmente financiado con remesas.

PIB impulsado por sectores de baja productividad

El crecimiento se concentra en actividades poco intensivas en capital como actividades artísticas y de entretenimiento (+7,5%), comercio al por mayor y menor (+5,6%), que aportó 1,1 puntos porcentuales al PIB. En contraste, los sectores estratégicos se contrajeron como explotación de minas y canteras cayó -10,2%, construcción retrocedió -3,5%, y fabricación de maquinaria y equipo se desplomó -7,2%. “El crecimiento del PIB oculta un grave deterioro de la estructura productiva del país (...) el comercio se convierte en el principal motor de la expansión, mientras los sectores intensivos en capital se contraen drásticamente”, advierte el informe. Además conozca: Los ingresos por las remesas a agosto ya superan lo que se ha vendido en petróleo

Empleo: menos empresarios, más cuentapropistas

Aunque el desempleo bajó a 8,8% en julio y hubo 766 mil ocupados más, el ICP advierte que se trata de un espejismo laboral. “La caída del desempleo no refleja la creación de empresas, sino la atomización de la fuerza laboral en un ejército de 9,7 millones de cuentapropistas”. Este fenómeno implica que el trabajo por cuenta propia representa el 40,8% del empleo nacional (9,8 millones de personas). Además, en el último año desaparecieron 117 mil empleadores. Puede leer: Exministro de Hacienda asegura que la reforma tributaria convertiría a Colombia en uno de los países más caros para invertir La informalidad alcanza el 55% del mercado laboral, pero llega al 84,55% en agricultura y al 72,05% en actividades artísticas y de entretenimiento. Según el estudio, se trata de un “emprendimiento de subsistencia”, no de innovación.

Remesas: el subsidio externo que sostiene el consumo

El motor del gasto no proviene de los salarios ni de la productividad interna. En realidad, las remesas han sido la tabla de salvación: 12.780 millones de dólares en remesas en los últimos 12 meses (a julio 2025). Con un crecimiento anual de 15,24% y superaron en más de 1.500 millones de dólares los ingresos por crudo y gas. “El verdadero motor del consumo es el ingreso récord de remesas, que funciona como un subsidio externo insostenible”, se lee en el informe. Entérese: Récord en remesas: a junio alcanzaron US$6.417 millones y ya igualan al petróleo, carbón y café El ICP explica que estas transferencias “rompen el circuito clásico de la Ley de Say”, ya que inyectan demanda sin que exista una oferta productiva interna que la respalde.

Inversión estancada y déficit externo en aumento

Mientras el consumo de los hogares subió 3,8%, la inversión productiva sigue débil. Por ejemplo, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) apenas creció 1,7%. La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó -16,2% en 2024 y solo aumentó 1,5% en el primer semestre de 2025. En el sector externo la foto no es mejor. Por un lado, exportaciones llegaron apenas a +0,7%; y las importaciones en +10,7%. En volumen, las exportaciones se hundieron -18,9% hasta julio, mientras las importaciones crecieron 12,8%. “El consumo de los hogares, principal motor del PIB, no se financia con producción interna, sino con un subsidio externo insostenible”, indica el informe. Lea aquí: FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”

La advertencia: Colombia camina hacia una pre-crisis