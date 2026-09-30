Colombia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la OCDE: así se compara con otros países

La discusión sobre la edad de pensión en Colombia volvió a plantearse después de que Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, propusiera analizar la posibilidad de que mujeres y hombres tengan la misma edad de jubilación. Su planteamiento coincide con un escenario que la OCDE describe para sus países miembros: poblaciones que envejecen, menor natalidad y una reducción progresiva de la población en edad de trabajar. El informe Panorama de las Pensiones 2025 señala que la población de 65 años o más pasará de representar una relación de 33 personas por cada 100 personas entre 20 y 64 años en 2025, a 52 por cada 100 en 2050. En 2000, esa relación era de 22 por cada 100. El cambio demográfico aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones, que tendrán que responder a una mayor población adulta mientras disminuye, en varios países, el grupo de personas en edad de trabajar. Entérese: Aumentar la edad de jubilación e igualarla entre hombres y mujeres: la propuesta del presidente de la Corte Suprema

La edad de pensión en Colombia es más baja que el promedio de la OCDE

Con las leyes actuales, Colombia establece la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. El informe de la OCDE ubica la edad promedio de jubilación en sus países miembros, para quienes se pensionaron en 2024, en 63,9 años para las mujeres y 64,7 para los hombres. La diferencia también aparece cuando se proyectan las edades para quienes comenzaron su carrera laboral en 2024. Bajo la legislación vigente en los países analizados, el promedio llegará a 65,9 años para las mujeres y 66,4 para los hombres. En Colombia, sin embargo, las edades actuales se mantienen en 57 y 62 años. La comparación incluye países con edades superiores. En Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, la edad de jubilación llega a 70 años o más, de acuerdo con el informe. Lea más: Edad de jubilación subiría hasta 70 años en países OCDE: informe alerta presión fiscal por envejecimiento Otros países presentan edades como: • Francia: 64,3 años. • Alemania: 66,2. • España: 65. • Estados Unidos: 66,7. • Canadá: 65. • Japón: 65. • Corea: 63. • México: 65. • Australia: 67. • Dinamarca: 67. • Países Bajos: 67. • Noruega: 67.

OCDE advierte sobre el envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que el cambio demográfico tendrá efectos sobre las cuentas públicas y el mercado laboral: “el envejecimiento de la población es un desafío estructural clave para los países de la OCDE, con importantes implicaciones económicas, tributarias y sociales. Se estima que la población en edad de trabajar disminuirá un 13% en los próximos 40 años y que, como consecuencia, el PIB per cápita se reducirá un 14% de aquí a 2060, lo que ejercerá una presión a la baja sobre los ingresos públicos, mientras que el gasto relacionado con el envejecimiento irá en aumento”. El informe proyecta, además, que la población entre 20 y 64 años se reducirá en 30 % durante los próximos 40 años en España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y República Eslovaca. Para ampliar información: Colombia envejece: para 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes Para Cormann, el aumento de la longevidad también lleva a discutir la permanencia en el mercado laboral: “Dado que vivimos más tiempo y llegamos a la vejez con mejor salud, necesitamos prolongar la vida laboral. Los países deben aumentar la edad de jubilación efectiva y promover las oportunidades de trabajo de las personas mayores para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la seguridad económica en la vejez y un crecimiento económico sólido”. Afirmó. Con este pensamiento coincidió Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

La edad de jubilación no es la única causa de la brecha pensional entre hombres y mujeres en Colombia

La discusión sobre la edad de jubilación también está relacionada con otra diferencia que identifica la OCDE: las mujeres reciben, en promedio, pensiones mensuales 23 % inferiores a las de los hombres en los países de la organización. La brecha se ha reducido frente al 28 % registrado en 2007, pero continúa. Según el informe, una de las principales causas está en las diferencias acumuladas durante la vida laboral, relacionadas con el empleo, las horas trabajadas y los ingresos por hora. En promedio, esas diferencias en los ingresos acumulados representan 35 % y tienen un efecto sobre el valor de las pensiones. El trabajo no remunerado también tiene incidencia, particularmente por la distribución desigual de las labores de cuidado. Este punto conecta con la discusión planteada por Lenis en Colombia. El presidente sostuvo que, aunque las mujeres tienen una edad de pensión inferior, sus trayectorias laborales pueden registrar interrupciones que reducen las semanas cotizadas y los aportes acumulados. La OCDE, por su parte, plantea que reducir las brechas de pensiones requiere políticas en distintos frentes, entre ellos el acceso al cuidado infantil, los incentivos laborales, la participación femenina en sectores de alta demanda y el acceso a puestos de liderazgo.

Las mujeres viven más años y enfrentan una brecha pensional mayor: paradoja de la longevidad