Colombia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la OCDE: así se compara con otros países

La discusión sobre la edad de pensión en Colombia volvió a plantearse después de que Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, propusiera analizar la posibilidad de que mujeres y hombres tengan la misma edad de jubilación. Su planteamiento coincide con un escenario que la OCDE describe para sus países miembros: poblaciones que envejecen, menor natalidad y una reducción progresiva de la población en edad de trabajar.
El informe Panorama de las Pensiones 2025 señala que la población de 65 años o más pasará de representar una relación de 33 personas por cada 100 personas entre 20 y 64 años en 2025, a 52 por cada 100 en 2050. En 2000, esa relación era de 22 por cada 100.
El cambio demográfico aumenta la presión sobre los sistemas de pensiones, que tendrán que responder a una mayor población adulta mientras disminuye, en varios países, el grupo de personas en edad de trabajar.
Entérese: Aumentar la edad de jubilación e igualarla entre hombres y mujeres: la propuesta del presidente de la Corte Suprema