Edad de jubilación subiría hasta 70 años en países OCDE: informe alerta presión fiscal por envejecimiento

Trabajar más tiempo antes de jubilarse dejaría de ser la excepción. Según la edición 2025 de Panorama de las Pensiones, más de la mitad de los países de la OCDE ya aprobaron, o tienen en marcha, aumentos en la edad de jubilación. Para quienes comiencen su vida laboral en 2024, la edad normal promedio será de 66,4 años para los hombres y 65,9 años para las mujeres, casi dos años más que quienes se jubilan hoy. La legislación vigente muestra contrastes marcados. En un extremo están Luxemburgo, Eslovenia y Colombia, donde la edad legal es de 62 años para los hombres (57 para mujeres en el caso colombiano). En el otro, países como Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia, donde la jubilación se ubica en 70 años o más.

Puede leer: Corte Suprema prohíbe despidos sin causa a tres años de la jubilación y blinda a los prepensionados en Colombia

Envejecimiento poblacional, la cuenta que no da

El motor de estas reformas es demográfico. En promedio, en la OCDE habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar en 2050, frente a 33 en 2025 y apenas 22 en el año 2000. El salto será especialmente fuerte en Corea, y en países como Grecia, Italia, Polonia, Eslovaquia y España, con aumentos superiores a 25 puntos. El informe reitera que las tasas de fecundidad siguen cayendo y las proyecciones pasadas fueron demasiado optimistas. Aunque la pandemia no cambió la esperanza de vida a largo plazo, sí dejó en evidencia la fragilidad financiera de muchos sistemas pensionales.

Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, varios países movieron fichas clave. Chequia y Eslovenia elevaron la edad legal de 65 a 67 años. En Eslovenia, además, la jubilación sin penalización con 40 años cotizados subirá de 60 a 62 años, y se amplió el período salarial de referencia de 24 a 35 años. Para reforzar la sostenibilidad financiera, Irlanda y Corea aumentaron cotizaciones obligatorias; Japón elevó el tope de aportes y Chequia recortó beneficios futuros. Irlanda también introdujo la inscripción automática a pensiones laborales, mientras Lituania la eliminó.