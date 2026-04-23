Atletas del relevo de Colombia lograron importante triunfo, con tan solo siete centésimas de diferencia con Ecuador

El atletismo le dio un gran impulso a Colombia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La delegación obtuvo la medalla de oro en el relevo 4×400 metros mixto, en una definición vibrante frente a Ecuador que se resolvió por apenas siete centésimas. A este resultado se sumó la medalla de plata de Ashly Hinestroza en lanzamiento de martillo, según señaló la Federación.
En las competencias disputadas en el Estadio Rommel Fernández y el Centro de Alto Rendimiento, el equipo del relevo mixto —conformado por José Valencia Rendón, Laura Alcalá Martínez, Michel Gómez y Sergio Rojas Escudero— se quedó con el título tras registrar un tiempo de 3:26.75. Ecuador detuvo el cronómetro en 3:26.82, mientras que Venezuela completó el podio con 3:30.34.