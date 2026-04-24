Capturaron al soldado que apostó por la caída de Maduro: un fraude de 409.000 dólares

Un golpe táctico en Venezuela y que generó revuelo a nivel mundial terminó convirtiéndose en un esquema de enriquecimiento ilícito en los mercados de apuestas y predicción. Gannon Ken Van Dyke, un militar estadounidense que formó parte del operativo de captura de Nicolás Maduro, fue capturado bajo la acusación de utilizar información privilegiada para embolsarse más de 400.000 dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló desde este jueves 23 de abril que el soldado apostó por el éxito de la misión antes de que esta fuera de conocimiento público, ganando así una gran cantidad de dinero.

Momento de la captura de Nicolás Maduro. FOTO: Getty

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La apuesta de “Operación Resolución Absoluta”

Los investigadores señalaron que Van Dyke invirtió poco más de 33.000 dólares en el portal Polymarket apenas unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara oficialmente la captura del mandatario venezolano. Como integrante activo de la planificación y ejecución de la denominada “Operación Resolución Absoluta”, el militar contaba con datos clasificados que le permitieron predecir con exactitud el desenlace político y la jugada que iban a hacer. Según la acusación, esta maniobra le reportó una ganancia neta de 409.000 dólares (1.457.872.320 pesos colombianos aproximadamente). El momento exacto de la transacción disparó las alarmas, originando una investigación de varios meses sobre el uso de secretos de Estado para fines lucrativos. Aunque los fiscales no detallaron su rol específico en la incursión, confirmaron su presencia en la cubierta del USS Iwo Jima, donde fue fotografiado armado y uniformado junto al barco al que Maduro fue trasladado tras su detención.

La postura de las autoridades

El arresto ha generado una respuesta contundente desde las altas esferas de la seguridad nacional en Estados Unidos. El director del FBI, Kash Patel, sentenció que “nadie” está por encima de la ley, sin importar a qué entidad pertenezca. “El anuncio de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley y que este FBI hará lo que sea necesario para defender el país y salvaguardar los secretos de la nación”, detalló Patel este viernes 24 de abril. Por su parte, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, subrayó la gravedad de la violación de confianza cometida por el uniformado. “A nuestros hombres y mujeres de uniforme se les confía información clasificada para cumplir su misión de la manera más efectiva y segura posible y tienen prohibido usar esa información altamente sensible para obtener un beneficio financiero personal”, afirmó.

Polymarket es un portal de predicciones en el que se puede apostar qué va a pasar en cualquier cosa en el mundo. FOTO: Getty

Los rastros borrados y criptomonedas: el papel de Polymarket

Van Dyke enfrenta cargos por uso ilegal de información confidencial, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas y fraude electrónico. La investigación determinó que el acusado intentó eliminar su cuenta de Polymarket y modificó el correo electrónico de su cuenta de intercambio de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos. “En lugar de salvaguardar esa información como era su obligación, Van Dyke decidió utilizar esa información clasificada para realizar transacciones en una plataforma de mercado de predicción para su beneficio personal”, indicó el escrito de acusación. El documento añadió que el soldado “intentó ocultar su uso ilegal de información clasificada del gobierno de EE. UU. tratando de oscurecer el origen de sus ganancias ilícitas y de disfrazar su conexión con las cuentas vinculadas a las transacciones ilegales”. La plataforma de predicción detectó movimientos inusuales en una cuenta creada en diciembre de 2025, la cual apostó 33.933 dólares en cuatro pronósticos sobre la invasión a Venezuela. La jugada más lucrativa, de 32.537 dólares, auguraba que Maduro dejaría el cargo antes del 31 de enero, lo que generó un retorno del 1.242%. Mediante un comunicado en la red social X, Polymarket confirmó su colaboración con el Departamento de Justicia para el caso. “El tráfico de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. El arresto de hoy es la prueba de que el sistema funciona”, concluyó.

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