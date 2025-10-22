El cometa 3I/ATLAS y el mito de sus “señales” extraterrestres

Un objeto venido de otra estrella atraviesa silenciosamente el Sistema Solar. Se llama 3I/ATLAS, y su paso —veloz, efímero y científicamente invaluable— ha despertado la imaginación de muchos y la prudencia de los astrónomos, pues este cuerpo celeste, descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile y oficialmente nombrado C/2025 N1, se confirmó como el tercer visitante interestelar jamás registrado por la humanidad.

Lo que para la ciencia es un hallazgo extraordinario, para algunos se ha convertido en terreno fértil para la especulación: en redes sociales se han multiplicado las teorías que sugieren que 3I/ATLAS es una sonda alienígena, un transmisor de señales cósmicas o incluso un objeto espía disfrazado de cometa. Una serie de ideas que no surgieron en el vacío, sino a partir del astrofísico de Harvard Avi Loeb, quien en 2018 propuso que ‘Oumuamua —el primer objeto interestelar detectado— podría tener un origen artificial. Desde entonces, sus hipótesis dieron pie a que las narrativas extraterrestres encontraran eco fuera del ámbito científico.

Sin embargo, para los expertos en dinámica orbital y composición cometaria, como Pablo Cuartas Restrepo, físico y profesor de la Universidad de Antioquia, la información es contundente. “Todas las evidencias observacionales nos muestran un cometa: su trayectoria, su composición, su comportamiento”, afirma. Y si hay algo sorprendente en 3I/ATLAS, no es un misterio de ciencia ficción, sino una oportunidad científica sin precedentes para observar materia formada en otra parte de la galaxia.

A diferencia de sus predecesores —‘Oumuamua, un objeto rocoso sin coma, y 2I/Borisov, un cometa clásico— 3I/ATLAS presenta una composición inusual, rica en dióxido de carbono y pobre en agua, lo que sugiere una historia antigua y una formación en condiciones distintas a las de nuestro Sistema Solar. Su paso ofrece una ventana única para estudiar el polvo, el hielo y la química de mundos que giraron en torno a otras estrellas.

En EL COLOMBIANO hablamos con Cuartas sobre este tema.