Así quedó conformada la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para 2026

El sábado 29 de noviembre, durante sesión plenaria, fue elegida la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para el 2026.

Con 20 votos a favor de 21 corporados, el presidente electo fue Alejandro de Bedout Arango, del partido Creemos. Andrés “Gury” Rodríguez, del Centro Democrático y quien obtuvo 14 votos, será el Vicepresidente Primero, y por su parte Farley Macías, del Partido Liberal, asumirá como Vicepresidente Segundo gracias a 19 votos a favor.

“Asumo la presidencia del Concejo en el año 2026 con humildad, pero también con carácter y determinación. Amigos concejales estamos en la mitad de nuestro período y este es el momento en el que Medellín nos exige aún más porque es el momento de trabajar más unidos respetando la diferencia”, dijo Arango, quien liderará las riendas del Concejo Distrital en la próxima vigencia.

Lea más: Aproveche: si se pone al día con sus impuestos en Medellín puede obtener hasta 70% de los intereses

Entre tanto, Rodríguez señaló que “trataremos de ser ecuánimes, sensatos y francos como siempre”, mientras que Macías puntualizó: “Agradezco a mis colegas concejales la elección que me han hecho para ocupar este puesto durante 2026, un ayo coyuntural en las suertes política y electoral del país”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a la buena nueva y expresó su felicitación a través de redes sociales.