“Una batalla campal de botellas”: concierto de Jhonny Rivera terminó con una gran riña y al menos 30 heridos en La Unión, Nariño

Quedaban 13 minutos para el final del concierto de Jhonny Rivera en la feria en La Unión en Nariño. Momentos en los que un fan se iba a gozar las canciones de su artista se iban a convertir en una pesadilla, incluso algunos llegaron a temer por su vida.

La jornada había comenzado con la presentación de artistas locales como Hermanos Narváez, Danilo Parra, Jenny López y Cumbia Kalle, quienes calentaron el ambiente antes de la aparición de Rivera en el escenario, que prometía ser la atracción principal de la celebración.

Jhonny Rivera hacía su presentación en la tarima instalada en el estadio Mariscal Sucre, de la municipalidad. Cuando un grupo de personas en estado de alcoholismo alentaron iniciaron una trifulca que estuvo cerca de terminar en tragedia.

Los resultados de los disturbios dejaron por lo menos 30 personas heridas y la cancelación del evento que se estaba celebrando y que había convocado entre 12000 y 15000 personas.

La violencia estalló tras una disputa entre varias personas que, según testigos, estaban bajo los efectos del alcohol. Las causas exactas aún no han sido esclarecidas. La riña se propagó rápidamente por distintas zonas del parque y, pese a los intentos de los organizadores y del personal de seguridad privada, resultó imposible contenerla.