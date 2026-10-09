Gane millones con una nueva versión de ‘Echame un cuento’ de Q´hubo: así puede participar

El concurso de cuento corto de Q’hubo llamado ‘Échame un cuento’ llega a su décimo aniversario, por lo que está cargado de premios para aquellas personas mayores de edad que sepan contar historias sobre la ciudad. Para esta versión, la temática es: ¿qué hace de Medellín una ciudad 10?
Quien quiera relatar a través de una historia el motivo que hace a la capital antioqueña una ciudad 10 puede enviar hasta 3 cuentos inéditos de máximo 500 palabras (sin contar el título) al correo echameuncuento@qhubo.com.
El mensaje con las historias debe ir acompañado de los datos personales de quien se inscribe. El cuento debe ir con buena redacción y ortografía, además de que no se permiten obras en grupo o copias.
El concurso se abre el sábado, 10 de octubre, a las 12:00 p. m. y se cierra el viernes, 6 de noviembre, a las 12:00 p. m. Los ganadores se anunciarán el 20 de ese mes.
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La premiación se desarrollará el 27 de noviembre en Santafé. Quien logre el primer lugar se llevará $4.000.000 en tarjetas de compra en ese centro comercial; el segundo, $2.000.000 y el tercero, $1.000.000 también en tarjetas de compra.