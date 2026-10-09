Gane millones con una nueva versión de ‘Echame un cuento’ de Q´hubo: así puede participar

El concurso de cuento corto de Q’hubo llamado ‘Échame un cuento’ llega a su décimo aniversario, por lo que está cargado de premios para aquellas personas mayores de edad que sepan contar historias sobre la ciudad. Para esta versión, la temática es: ¿qué hace de Medellín una ciudad 10? Quien quiera relatar a través de una historia el motivo que hace a la capital antioqueña una ciudad 10 puede enviar hasta 3 cuentos inéditos de máximo 500 palabras (sin contar el título) al correo echameuncuento@qhubo.com. El mensaje con las historias debe ir acompañado de los datos personales de quien se inscribe. El cuento debe ir con buena redacción y ortografía, además de que no se permiten obras en grupo o copias. El concurso se abre el sábado, 10 de octubre, a las 12:00 p. m. y se cierra el viernes, 6 de noviembre, a las 12:00 p. m. Los ganadores se anunciarán el 20 de ese mes. Lea también: Santo Domingo, el pueblo donde nacieron los hermanos Carrasquilla, celebra su festival de literatura La premiación se desarrollará el 27 de noviembre en Santafé. Quien logre el primer lugar se llevará $4.000.000 en tarjetas de compra en ese centro comercial; el segundo, $2.000.000 y el tercero, $1.000.000 también en tarjetas de compra.

Bases para el concurso ‘Echame un cuento’

El concurso ‘Echame un cuento’ es organizado por la marca Q´hubo Medellín, de propiedad de El Colombiano S.A.S y cuenta con las siguientes bases de participación: 1. Pueden participar de manera individual todas aquellas personas mayores de edad y residentes en el país. No se admite la participación de menores de edad. 2. Quienes estén interesados en el Concurso “Echame un cuento” de Q´hubo Medellín, pueden enviar hasta tres (3) cuentos breves, escritos en idioma castellano. La temática propuesta para la elaboración del cuento en el concurso es sobre ¿Qué hace de Medellín una cuidad 10? 3. El cuento debe ser enviado a la siguiente dirección electrónica: echameuncuento@qhubo.com. 4. No se aceptarán creaciones colectivas. Quién lo presente de esta manera, será inmediatamente descalificado del concurso. 5. El cuento no debe superar las quinientas (500) palabras, sin incluir el título. Si esta cifra es superada, el participante quedará automáticamente eliminado, sin lugar a reclamación alguna, ni interposición de recurso alguno. 6. El cuento debe ser inédito. El participante declara que su(s) obra(s) no ha(n) participado en ningún otro concurso similar, ni en otros medios de comunicación de la región y el país. 7. La mala ortografía y el mal uso de la gramática serán causales de descalificación. 8. Cada participante, al momento de la inscripción, deberá suministrar los siguientes datos personales: nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, documento de identidad, profesión, ocupación, dirección física, teléfonos y correo electrónico y autorizar el tratamiento de los datos por parte de EL COLOMBIANO. Los datos personales suministrados serán tratados conforme a la legislación colombiana y jurisprudencia vigentes sobre la protección y tratamiento de datos personales y conforme a las políticas de privacidad y tratamiento de datos de El Colombiano, titular de la franquicia de la marca Q’hubo en Medellín. Las políticas de privacidad se pueden consultar en la página www.elcolombiano.com/politica-de-privacidad

9. La participación en el concurso ‘Echame un cuento’ de Q´hubo Medellín supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones aquí señaladas. Por lo tanto, el no cumplimiento de los requisitos por parte de un concursante anulará automáticamente su intervención en el concurso. 10. El jurado estará conformado por tres (3) escritores profesionales y serán ellos los encargados de escoger a los ganadores del concurso. A la hora de revisar y premiar, tendrán en cuenta los criterios de: el cuento debe cumplir con el tema propuesto, la extensión es de 500 palabras y no deberá pasarse, debe estar bien escrito y cumplir con los estándares mínimos de buena escritura. Se tendrá en cuenta, a la hora del juzgamiento, que los participantes del concurso son aficionados y no profesionales de la escritura, y se debe entregar la obra dentro del plazo estipulado y cumplir con el resto de los requisitos propuestos por la organización. 11. El concurso queda abierto desde el 10 de octubre a las 12:00 horas hasta el 6 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas. Después de ese día y hora, no se aceptarán sin excepciones más cuentos. 12. El resultado del concurso se dará a conocer el 20 de noviembre del 2026. El evento para la entrega de premios en el marco del concurso es en el centro comercial Santafé de la ciudad de Medellín el día 27 de noviembre de 2026. 13. El fallo del jurado será inapelable. En consecuencia, los organizadores no brindarán explicación sobre el resultado. 14. Sobre los premios, el primer lugar recibirá una tarjeta del centro comercial Santafé por valor de $ 4.000.000 para compras en el Centro comercial Santafé, el segundo lugar recibirá una tarjeta del centro comercial Santafé por valor de $ 2.000.000 para compras en el Centro comercial Santafé y el tercer lugar recibirá una tarjeta del centro comercial Santafé por valor de $ 1.000.000, para compras en el Centro comercial Santafé, los cuales se podrán redimir hasta un año a partir de la entrega. Estas tarjetas se pueden redimir en los establecimientos de Santafé que tengan datáfono y que el código único se encuentre actualizado con la administración del centro comercial. 15. Los cuentos de los ganadores serán publicados en el periódico Q´hubo de Medellín: el 28 de noviembre de 2026 serán las publicaciones y las menciones de honor el 5 de diciembre de 2026. 16. Los ganadores del concurso autorizan a El Colombiano S.A.S. para la publicación de su(s) obra (s), en medios masivos de comunicación, tanto en medios impresos y/o digitales, así como en redes sociales y en forma adicional, ceden los derechos patrimoniales de autor de las obras de su creación para copiar, reproducir, distribuir, publicar, comercializar, por cualquier medio físico, digital, electrónico o reprográfico de El Colombiano, conservando los derechos morales de autor contenidos en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Los derechos de El Colombiano S.A.S. sobre las obras comprenderán todos los derechos patrimoniales (reproducción, transformación, comunicación pública y distribución) y se dan sin limitación alguna en cuanto a territorio se refiere. Esta cesión y/o autorización se da por el término de duración establecido en la legislación autoral vigente y se establece que sobre las obras no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización. 17. No podrán participar en este concurso los empleados o pensionados de El Colombiano S.A.S. ni quién tenga la calidad de socio de la compañía ni sus familiares. 18. Cada participante será responsable por las infracciones a los derechos de autor y a la propiedad intelectual que cometa por su participación en el concurso, por lo tanto, deberá asumir las consecuencias legales que su actuación le puede acarrear; así mismo, quedará automáticamente eliminado del concurso y la sociedad El Colombiano S.A.S. podrá tomar todas las acciones legales que considere pertinentes. Por ende, el participante manifiesta y se obliga a mantener indemne a El Colombiano S.A.S., de cualquier investigación por parte de cualquier autoridad de oficio o a petición de parte, reclamación de carácter judicial o extrajudicial por parte de un tercero a la que puedan verse sometido.

19. En caso de quedar ganador el participante se compromete a firmar los documentos que en forma posterior y a su discreción exija El Colombiano S.A.S. 20. Los ganadores del concurso autorizan a El Colombiano S.A.S., para que su nombre y su imagen sean publicados, divulgados, reproducidos, distribuidos, comunicados y en general expuestos en los medios de comunicación de su propiedad o que llegaren a pertenecerle, incluidas las redes sociales. 21. Al aceptar estos términos y condiciones correspondientes al concurso “Échame un Cuento”, para el año 2026, se autoriza a El Colombiano S.A.S para el almacenamiento, conservación, y tratamiento de los datos personales conforme a las políticas de privacidad y uso de información disponible en el sitio web de El Colombiano en https://www.elcolombiano.com/politicade-privacidad. Siga leyendo: Gustavo Scarpa, el futbolista brasileño que recomienda libros en YouTube y mueve el mercado editorial Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas