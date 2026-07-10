Condenan al representante Pedro José Suárez Vacca por prevaricato cuando era juez y ordenan su captura

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca por el delito de prevaricato por acción agravado, al establecer que cuando ejercía como juez concedió y mantuvo un beneficio judicial que la ley prohibía.
Según informó el alto tribunal, el congresista fue hallado responsable de actuar de manera contraria a la ley mientras se desempeñó como juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyacá, entre 2008 y 2009.
La sentencia le impuso una pena de 68 meses y 24 días de prisión, una multa equivalente a casi 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 110 meses y 11 días.
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Además, la Corte negó tanto la suspensión condicional de la pena como el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que ordenó librar la captura una vez la decisión quede ejecutada.
De acuerdo con la investigación, Suárez Vacca concedió inicialmente y luego mantuvo el beneficio de prisión domiciliaria a un hombre condenado por tráfico agravado de estupefacientes y secuestro simple. Sin embargo, la Ley 750 de 2002 prohibía expresamente otorgar ese beneficio a personas condenadas por secuestro, por lo que la decisión fue considerada contraria al ordenamiento jurídico.