Historia Intensa de Medellín: comienza en la Piloto ciclo de charlas para entender a la ciudad

Este miércoles 3 de septiembre, 6:00 p.m., en la Biblioteca Pública Piloto comenzará el ciclo de conferencias Historia intensa de Medellín con la charla Medellín siglo XXI: Entre la tiranía digital en la música o la valía de su diversidad, a cargo de Santiago Arango Naranjo.

El ciclo de conferencias semanales se extenderá hasta el 3 de diciembre. En este proceso abierto a la comunidad participarán profesores de la Universidad Nacional, sede Medellín; la Universidad de Antioquia, el ITM e investigadores independientes. Según sus organizadores, las conferencias tendrán el objetivo de abrir la discusión sobre los cambios sociales, culturales y económicos que ha vivido Medellín desde mediados del siglo XX.

La iniciativa es coordinada por el historiador Óscar Calvo profesor de la Universidad Nacional, y por la profesora Eulalia Hernández, del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. El ciclo cuenta además con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto.

El periodo de estudio que orienta la cátedra abarca 1965 a 2025, seis décadas de historia reciente de Medellín. Según explicó Calvo, el concepto de “historia intensa” alude a una lectura detallada de un tiempo marcado por transformaciones urbanas, fenómenos de violencia y tensiones sociales. “Se trata de una historia de una época muy incierta, dolorosa, también de grandes cambios para la sociedad, que prefiere mirarse con una textura propia”, dice.

Las conferencias se enmarcan en un proyecto mayor: la publicación de un libro en dos tomos, actualmente en proceso de edición, que reunirá aportes de diversos investigadores sobre música, cine, arquitectura, geografía, planeación urbana y vida social en Medellín. El lanzamiento está previsto para noviembre. “Queremos compartir con la ciudadanía este conocimiento en un lenguaje más sencillo, para que puedan comprender y debatir qué ha pasado en Medellín en este periodo”, dijo Calvo.