Las graves consecuencias si el Gobierno Petro suspende la regla fiscal en medio del déficit más alto de la historia

No obstante, el actual jefe de Hacienda, Germán Ávila, afirmó desde un principio que su función no es “la de ser el contradictor del presidente ni tratar de controlarlo” . Se le escuchó decir: “Yo soy el ministro de Hacienda del Gobierno del presidente Petro, yo soy el ministro de Hacienda de una propuesta de gobierno que ganó las elecciones (...) y con el presidente mantenemos una continua y permanente coordinación de las políticas (...)”.

“Si la salida va a ser, en vez de una señal de austeridad y de compromiso fiscal, utilizar una cláusula de escape sin ninguna razón que la justifique, lo que va a pasar es que habrá consecuencias negativas desde el punto de vista de la deuda pública”, advirtió Mejía. Y no se quedó ahí: “ subirá el costo de financiamiento para la Nación ”, remató.

Por ejemplo, el director de Fedesarrollo , Luis Fernando Mejía, no se guardó nada y le lanzó una advertencia directa al Gobierno de Gustavo Petro. Según él, si la Casa de Nariño decide activar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal sin una razón técnica o de peso, las consecuencias serán graves: el país podría enfrentar un aumento en el costo de su deuda y perder credibilidad frente a los mercados.

“Lo cierto es que a estas alturas ya podemos decir que el Gobierno no va a cumplir la regla fiscal este año. En 2024 apenas la logró con maquillaje contable liderado por el exministro Guevara, pero en 2025 ese truco ya está quemado ”, señaló.

Para Germán Machado, profesor y analista económico, el Ministerio de Hacienda del Gobierno Petro está atrapado entre la calculadora y la realidad. “Como hace rato no le cuadran las cuentas, y ya agotaron el maquillaje contable, ahora solo tienen dos caminos: echarle otra capa de cosméticos al Marco Fiscal de Mediano Plazo o sincerar de una vez por todas las cifras ”, dijo.

Esta cláusula no es automática: debe ser activada por el Confis, con el concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) . Y exige que el Gobierno presente un plan de retorno fiscal, una hoja de ruta que garantice que, una vez superada la emergencia, las cuentas públicas volverán a la senda establecida.

Colombia vive con la chequera al límite. Gasta más de lo que recibe y para cubrir el hueco tiene que endeudarse. Eso no es nuevo. Lo que ha mantenido a flote ese modelo es la regla fiscal. Desde que se adoptó, solo se ha roto en pandemia, cuando el entonces gobierno de Iván Duque usó la “cláusula de escape” para enfrentar la emergencia del covid-19.

Hoy, el presidente, Gustavo Petro, podría volver a romperla. Y si lo hace, no sería por un virus, sino por un mal cálculo: ingresos tributarios que no llegaron y un gasto que no se frenó.

Lo que se viene advirtiendo desde el comienzo del mandato –que el Gobierno infla cuentas con la plata que va a recaudar para justificar un gasto cada vez más alto– parece confirmarse. El déficit fiscal ya está por encima de lo que permite la regla, y eso ha empezado a pasar factura: los inversionistas desconfían, suben las tasas de interés y endeudarse sale más caro.

