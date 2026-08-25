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Consejo de Estado admitió demanda contra la candidatura vicepresidencial de Aida Quilcué en las pasadas elecciones

Tras verificar los requisitos de ley, la Sección Quinta estudiará de fondo si la congresista vulneró el régimen de bancadas al sumarse a la campaña del Pacto Histórico sin abandonar su colectividad de origen.

  • El Consejo de Estado dio curso formal a un expediente que cuestiona el procedimiento mediante el cual Aida Quilcué se integró a la aspiración vicepresidencial junto a Iván Cepeda en las pasadas elecciones presidenciales. FOTO: Colprensa
    El Consejo de Estado dio curso formal a un expediente que cuestiona el procedimiento mediante el cual Aida Quilcué se integró a la aspiración vicepresidencial junto a Iván Cepeda en las pasadas elecciones presidenciales. FOTO: Colprensa
  • Aida Quilcué, senadora y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. FOTO: AFP
    Aida Quilcué, senadora y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. FOTO: AFP
  • Iván Cepeda y Aida Quilcué. FOTO: Tomada de las redes sociales @aida_quilcue
    Iván Cepeda y Aida Quilcué. FOTO: Tomada de las redes sociales @aida_quilcue
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió recientemente una demanda de nulidad electoral interpuesta por el veedor Juan Carlos Calderón España, la cual cuestiona la legalidad de la inscripción y posterior elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

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Y es que este nuevo frente jurídico, que se refiere al momento en que la senadora Quilcué estuvo en las pasadas elecciones presidenciales, la envuelve en una nueva polémica jurídica. La acción legal señaló una presunta infracción a las normas de doble militancia y disciplina partidaria.

Aida Quilcué, senadora y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. FOTO: AFP
Aida Quilcué, senadora y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. FOTO: AFP

El origen de la controversia jurídica

El recurso legal sostiene que Quilcué, elegida senadora para el periodo 2022-2026 mediante la circunscripción especial indígena y con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), habría incurrido en irregularidades al sumarse a la campaña presidencial de Cepeda bajo la cobija del Pacto Histórico.

Según la argumentación expuesta en el proceso, basado en un documento expuesto por Semana, la actual congresista no formalizó la renuncia a su escaño en el Senado ni a su militancia en el colectivo indígena antes de asumir la candidatura vicepresidencial para las elecciones junto a Iván Cepeda.

El conflicto de origen radica en que el Mais había otorgado su respaldo al aspirante presidencial Roy Barreras. Pese a esta decisión institucional, Quilcué optó por integrar la fórmula de una corriente política distinta, situación que para el demandante vulnera los estatutos de participación.

Sobre este punto, Calderón España argumentó que “la congresista quedó inmersa en la prohibición de doble militancia, tanto por pertenencia a dos partidos como por apoyo”.

Estudio de la demanda y medida cautelar negada

La admisión del expediente por parte del alto tribunal se dio tras verificar el cumplimiento estricto de los requisitos de ley.

El despacho constató la adecuada individualización de las pretensiones, la oportunidad en los tiempos de radicación, la identificación precisa de las partes involucradas, la exposición de los hechos y la aportación de las pruebas documentales exigidas por el Código de Procedimiento Administrativo.

Dentro del mismo trámite, el veedor solicitó la suspensión provisional del acto de elección, argumentando una posible simultaneidad en la ocupación de cargos para corporaciones públicas en periodos coincidentes.

Sin embargo, la Sala negó dicha medida cautelar al determinar que, dentro del material probatorio revisado en esta etapa preliminar, no figuraban las certificaciones oficiales que acreditaran con claridad la condición de senadora de la demandada para el lapso de tiempo en cuestión.

Iván Cepeda y Aida Quilcué. FOTO: Tomada de las redes sociales @aida_quilcue
Iván Cepeda y Aida Quilcué. FOTO: Tomada de las redes sociales @aida_quilcue

Estatus actual de la congresista

La decisión del Consejo de Estado representa la apertura formal de la investigación y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.

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En consecuencia, Aida Quilcué mantendrá el ejercicio de sus funciones como representante a la Cámara por el Pacto Histórico de manera habitual, a la espera de que el alto tribunal evalúe las pruebas y emita un fallo determinante sobre la validez de su elección.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es exactamente la doble militancia y por qué se acusa a Aida Quilcué de incurrir en ella?
La doble militancia en Colombia prohíbe a un miembro de un partido political pertenecer de forma simultánea a otra colectividad o apoyar a un candidato distinto al avalado formalmente por su organización política. Se le acusa de esto porque aspiró a la Vicepresidencia respaldada por el Pacto Histórico mientras ejercía como senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), movimiento que había avalado formalmente la candidatura presidencial de Roy Barreras.
¿Quién interpuso la demanda contra Aida Quilcué ante el Consejo de Estado?
La acción legal fue radicada por el veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España.
¿Por qué el Consejo de Estado admitió el recurso si negó congelar o suspender la elección?
La admisión del expediente por la Sección Quinta se debió a que el demandante cumplió con todos los requisitos formales del Código de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, el tribunal negó la medida cautelar de suspensión provisional porque consideró que no se aportaron pruebas documentales o certificadas suficientes que demostraran de manera clara e incontrovertible la calidad de senadora de la demandada para el periodo correspondiente durante la fase preliminar.
¿Aida Quilcué perderá su cargo actual mientras se tramita la demanda?
No, Aida Quilcué mantendrá el pleno ejercicio de sus funciones parlamentarias mientras dure el proceso. La admisión formal del recurso solo marca el inicio de la investigación judicial y no representa una condena ni un pronunciamiento definitivo.
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