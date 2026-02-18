Se destrabó consulta para el Área de Oriente: Registraduría convocó a nueva votación

Tras varios meses de incertidumbre, la Registraduría Nacional convocó a los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño para definir la creación de una nueva área metropolitana en el Valle de San Nicolás.
La convocatoria quedó formalizada a través de una resolución emitida este miércoles, en la que ese ente señaló que la financiación de la jornada ya fue garantizada por el Ministerio de Hacienda, luego de que la justicia así se lo ordenara.
En contexto: Tribunal ordenó a MinHacienda y Registraduría realizar consulta para Área de Oriente en menos de tres meses
En el documento quedó establecido que el día en el que los ciudadanos concurrirán a las urnas será el próximo domingo 26 de julio de 2026.
Este nuevo llamado a las urnas aparece luego de una larga controversia entre el Gobierno Nacional y varios de los entes promotores de esa iniciativa, encabezados por la Gobernación de Antioquia.