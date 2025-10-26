Consulta del Pacto Histórico 2025: así avanza la votación que definirá al candidato presidencial y las listas al Congreso

Este domingo 26 de octubre de 2025, el movimiento político Pacto Histórico lleva a cabo una consulta interna abierta en todo el país, una jornada que definirá dos asuntos cruciales: quién será el precandidato presidencial único de la coalición y el orden de las listas cerradas al Congreso para las elecciones de 2026. Desde las 8 de la mañana, se abrieron las urnas en todo el territorio nacional. A diferencia de otros procesos partidistas, esta consulta tiene un carácter participativo y ciudadano, lo que significa que cualquier colombiano mayor de 18 años, inscrito en el censo electoral, puede votar sin necesidad de militar en el Pacto Histórico ni pertenecer a ninguna de las colectividades que integran la coalición.

Puesto de votación en el colegio José Antonio Galan en Manrique, en Medellín.

Minuto a Minuto de la votación de la Consulta del Pacto Histórico

10:00 a.m.: La jornada electoral del Pacto Histórico inició con normalidad en Antioquia. En el departamento fueron habilitados más de 1.021 puestos de votación para que los ciudadanos ejerzan su derecho democrático. 09:09 a.m.: Iván Cepeda se pronunció a través de su cuenta en X, donde hizo un llamado a los colombianos a participar activamente en las urnas. “El Pacto Histórico es la única fuerza política en Colombia que recurre a la democracia directa para elegir sus candidaturas a la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes”, expresó el precandidato. Además, instó a la ciudadanía a no tener miedo de votar. “Invito a ejercer hoy el derecho constitucional al voto”.

09:18 a. m.: El presidente Gustavo Petro anunció que se prepara para votar en la consulta interna del Pacto Histórico. A través de su cuenta en X, el mandatario expresó que ejercerá su derecho al voto como ciudadano y militante del movimiento político. “Como ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo, el Pacto Histórico, en uso de mis derechos establecidos en la Constitución que juré respetar —y con el propósito de recuperar su espíritu de libertad, justicia social, independencia nacional y democracia—, me alisto para votar en la consulta del Pacto Histórico”, señaló el presidente.

En Antioquia, hay más de 1021 puestos habilitados para ejercer el derecho democrático.

09:27 a.m: William Rincón, director de la Policía Nacional, garantiza una jornada electoral segura. A través de su cuenta en X, el director de la Policía Nacional informó que desde el Puesto de Mando Unificado se supervisa el normal desarrollo de las Consultas Populares e Interpartidistas en todo el país. “Junto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, vigilamos el proceso electoral y las condiciones de orden público en todo el territorio nacional”, señaló Rincón.

Iván Cepeda y Carolina Corcho se disputan la candidatura presidencial

En el tarjetón principal de esta jornada aparecen los nombres de Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes se enfrentan por convertirse en el aspirante único del Pacto Histórico para la futura consulta presidencial del frente amplio. Aunque el nombre del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aparece también en la tarjeta, el movimiento aclaró que su renuncia fue presentada después de la impresión del material electoral, por lo que los votos a su favor serán considerados nulos. El resultado de esta votación marcará el rumbo político de la coalición en el escenario presidencial de 2026, en un momento en el que el Pacto Histórico busca mantener su influencia y consolidar una plataforma más amplia dentro del espectro progresista.

145 aspirantes buscan un lugar en la lista cerrada al Senado