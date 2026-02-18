x

“Están nerviosos”: Roy Barreras responde a circular del Pacto que invita a no votar su consulta

El Pacto Histórico envió un comunicado a sus militantes advirtiendo sanciones a quienes hagan publicidad o voten en las consultas. Esta es la polémica.

  • El Pacto Histórico emitió una circular prohibiendo la participación de sus militantes en las consultas del 8 de marzo. . (Colprensa - Cristian Bayona).
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
El Pacto Histórico ha formalizado una directriz interna de cara a los comicios del 8 de marzo, generando una nueva fractura en los sectores aliados al gobierno.

A través de una circular dirigida a sus militantes, la coalición ordenó no votar en las consultas interpartidistas ni realizar propaganda sobre estas, enfocando toda su maquinaria en la estrategia de cara a las elecciones de 2026.

El documento emitido por el movimiento establece que todas las organizaciones fundadoras y procesos territoriales deben articularse política y organizativamente bajo una línea única. En este sentido, la coalición determinó que se utilizará exclusivamente la imagen de su candidato único, Iván Cepeda, para cualquier tipo de publicidad oficial.

La circular incluye una advertencia explícita sobre las posibles sanciones para quienes no acaten la orden. Según el documento, aquellos que utilicen el nombre del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva quedarán sujetos a la aplicación de normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección.

El representante Gabriel Barreras confirmó la orden en una declaración a medios. “No vamos a participar en la consulta y ese es un derecho legítimo que ejercemos, no porque seamos sectarios, no porque no queramos la unidad, sino porque ante la exclusión tenemos el derecho a participar con nuestra propia consulta, que es eligiendo a nuestros senadores y a nuestros representantes a la Cámara”, subrayó.

Roy Barreras responde a la circular del Pacto Histórico

Al conocerse el documento del partido del Gobierno, el precandidato Roy Barreras, protagonista de la consulta del Frente por la Vida respondió a través de sus redes sociales.

“Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos ahora derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, mencionó Barreras en su video subido al perfil de X.

En el video, Barreras dice que los militantes del Pacto Histórico “están nerviosos” y que “no es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos, dándole garantías a todos”.

El exembajador participará en la consulta del “Frente por la Vida” junto a Martha Bernal y Héctor Pineda, ambos inscritos también por la colectividad de Barreras, y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien en una sorpresiva decisión fue “revivido” por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En esta consulta se esperaba la participación de Iván Cepeda, quien ganó la del Pacto Histórico en el mes de octubre; sin embargo, el CNE decidió no avalar su participación debido a que consideraron que lo realizado el año pasado, donde el congresista salió victorioso sobre Carolina Corcho, fue una consulta interpartidista. En un mismo proceso electoral, según argumentó el organismo, no se puede participar en dos consultas interpartidistas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿El Pacto Histórico participará en la consulta del 8 de marzo?
No. Ordenó a su militancia abstenerse y concentrarse en su propia estrategia electoral.
¿Quién es el candidato único del Pacto?
Iván Cepeda.
¿Qué dijo el CNE sobre Iván Cepeda?
Que no puede participar en dos consultas interpartidistas en el mismo proceso electoral.
