La trama del intercambio de armas por cocaína entre ELN y el régimen sirio de Bashar al-Asad

Mientras la organización terrorista ELN estaba sentada en la mesa de diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, gestionaba un intercambio de armas por cocaína con uno de los regímenes dictatoriales más tenebrosos del mundo, el de Bashar al-Asad en Siria.
Esta conspiración, que confirma las nulas intenciones de desarme que tenían los insurgentes, quedó expuesta el pasado 23 de marzo, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que uno de los involucrados en la trama de crimen transnacional fue hallado culpable por un jurado y está próximo a recibir la sentencia.
Se trata de Antoine Kassis, de 59 años, un primo segundo del dictador, quien está siendo juzgado en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia.
¿Pero cómo fue que inició esta asociación ilegal, fraguada entre dos organizaciones separadas por 11.600 kilómetros de distancia y 27 horas de vuelo?