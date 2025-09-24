x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana en Colombia, ¿cuáles son las prendas que más compran?

La moda urbana en Colombia crece con fuerza en Bogotá, Medellín y Cali, donde se concentra el consumo. ¿Dónde más se impulsa la tendencia?

  • Según Business Research Insights, el mercado mundial de moda urbana alcanzó los US$201.390 millones en 2024 y se proyecta que crecerá 3,58% este año. FOTO: Cortesía QST.
    Según Business Research Insights, el mercado mundial de moda urbana alcanzó los US$201.390 millones en 2024 y se proyecta que crecerá 3,58% este año. FOTO: Cortesía QST.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

La moda urbana se consolidó como una de las categorías más dinámicas del sector textil en Colombia.

Aunque Bogotá, Medellín y Cali siguen liderando el consumo con el 52% del mercado, un fenómeno interesante está ocurriendo: las ciudades intermedias están tomando protagonismo con cifras de crecimiento destacadas y una recepción cada vez más fuerte entre los consumidores jóvenes.

Conozca más: Esta es la empresa paisa de fajas que ya factura $12.000 millones; se expande a EE. UU., Chile y Costa Rica

De acuerdo con el Observatorio de Inexmoda, la capital concentra el 31,8% del mercado, Medellín el 10%, Cali el 6,1% y Barranquilla el 4,1%.

En Bogotá, el gasto mensual per cápita en moda supera los $115.663, reflejando la magnitud y competitividad de la plaza, con presencia de marcas locales e internacionales.

Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana con el 52% del mercado. FOTO: Generada con IA.
Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana con el 52% del mercado. FOTO: Generada con IA.

Ciudades intermedias: el nuevo foco del consumo urbano

El análisis de la marca caleña QST muestra que el crecimiento no está solo en las grandes capitales.

Tuluá y Palmira concentran más del 50% de sus ventas en ciudades intermedias, mientras que Montería (19,2%), Neiva (14,9%) y Pereira (13,1%) registraron los mayores incrementos en consumo en junio.

En Tuluá, por ejemplo, las camisetas oversize con gráficos llamativos concentran el 50% de la demanda, seguidas por gorras (30%) y jeans (15%). En Palmira, la distribución es similar: camisetas (45%), gorras (30%) y jeans (20%).

Puede leer: ¿Quiere estar a la moda? Esto es lo que se está usando y lo que no, según los expertos

El auge en estas ciudades refleja una clase media en crecimiento, interesada en propuestas locales auténticas y sostenibles”, explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de QST.

En Colombia, este crecimiento está ligado a los públicos jóvenes y a su búsqueda de identidad y autenticidad, lo que convierte al país en un terreno fértil para marcas locales con propuestas diferenciadas. FOTO: Cortesía QST.
En Colombia, este crecimiento está ligado a los públicos jóvenes y a su búsqueda de identidad y autenticidad, lo que convierte al país en un terreno fértil para marcas locales con propuestas diferenciadas. FOTO: Cortesía QST.

Tendencias que mandan la parada en la moda urbana

Las camisetas gráficas oversize, los hoodies, los joggers y los cargos se han convertido en prendas infaltables del clóset juvenil.

A esto se suma el auge del consumo femenino, ya que cada vez más mujeres se identifican con la estética urbana, confirmando que ya no es un estilo asociado únicamente a los hombres, sino a la expresión transversal de identidad.

Las gorras se han transformado en accesorios esenciales para completar el look, mientras que los jeans en cortes modernos y cómodos refuerzan el atractivo de esta categoría.

Además: La marca paisa Monastery crece 127% en Colombia y cerrará el 2025 con 28 tiendas

El público predominante se ubica entre los 18 y 30 años, aunque cada vez más adolescentes y adultos jóvenes entran en esta tendencia.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida